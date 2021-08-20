https://tr.sputniknews.com/20210820/messi-ronaldoya-ait-forma-satis-rekorunu-kirdi-1048200220.html

Messi, Ronaldo'ya ait forma satış rekorunu kırdı

Messi, Ronaldo'ya ait forma satış rekorunu kırdı

Futbolseverler, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formalarına büyük ilgi gösterdi... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T20:44+0300

2021-08-20T20:44+0300

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dünya

lionel messi

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forma

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Arjantin basınında yer alan haberlerde, Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatının, 115 ile 165 euro arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan PSG'nin üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi.Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.

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lionel messi, psg, forma