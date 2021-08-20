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Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı
Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı
Trabzon ve Giresun çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T10:05+0300
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türkiye
karadeniz
giresun
trabzon
sel
meteoroloji
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210820/sinop-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1048175465.html
türkiye
karadeniz
giresun
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karadeniz, giresun, trabzon, sel, meteoroloji, sağanak

Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı

10:05 20.08.2021
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Trabzon ve Giresun çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
TÜRKİYE
Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı
00:09
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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