https://tr.sputniknews.com/20210820/meteorolojiden-trabzon-ve-giresun-icin-uyari-1048182294.html

Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı

Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı

Trabzon ve Giresun çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T10:05+0300

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türkiye

karadeniz

giresun

trabzon

sel

meteoroloji

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210820/sinop-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1048175465.html

türkiye

karadeniz

giresun

trabzon

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karadeniz, giresun, trabzon, sel, meteoroloji, sağanak