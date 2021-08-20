Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210820/metiner-taliban-ve-yonetimine-dair-soz-sarfederken-ayrica-bin-dusunmek-gerek-1048183301.html
Metiner: Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerek
Metiner: Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerek
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerektiğini söyledi. Metiner, "Bir anlamda Taliban... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T10:44+0300
2021-08-20T11:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
afganistan
taliban
mehmet metiner
cumhurbaşkanlığı
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103791/99/1037919975_0:0:1330:748_1920x0_80_0_0_85e98333bc3ea11adf01f798d57c7c7e.jpg
Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası AK Partili bazı isimlerin yaptığı değerlendirmeleri yorumladı. Partililere önerilerde bulunan Metiner, 'Afganistan, Talibanizm ve AK Parti' başlığıyla yayımlanan yazısında "Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Taliban ile ilişkileri organizeli bir şekilde gündeme taşındı. Erdoğan zihniyeti ile Taliban zihniyeti arasında özdeşlik ilişkisi kuran malum odakların eş zamanlı tedavüle soktukları algı operasyonları tesadüf değil" ifadesini kullandı.Metiner, "Afganistan ve Taliban üzerinden Erdoğan vurulmak isteniyor. Dahası Erdoğan’ın liderlik ettiği AK Parti hareketinin asıl duruşu çarpıtılmak isteniyor" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:"O yüzden bu süreçte iki önemli tavrın net bir biçimde ortaya konması Erdoğan/Ak Parti siyaseti açısından hayati bir öneme sahip:Bir: AK Parti’nin dini bir devlet ideolojisine dönüştüren Taliban gibi hareketlerle zihni/siyasi hiç bir alakasının olmadığını/olamayacağını, demokrasinin ve özgürlükçü laiklik anlayışını esas alan dini ve milli değerlerle mütenasip muhafazakar demokrat anlayışın sadece Türkiye için değil İslam dünyası içinde olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğunu yüksek sesle dile getirmesi. Bu duruş, en başından itibaren zaten AK Parti’nin üzerine oturduğu ana ilkesel duruşu oluşturuyor.İki: Türkiye’nin Afganistan’da var olmasının iktidardakilerden bağımsız olarak ne denli büyük bir önem taşıdığının iyi anlatılması. 1921’deki Türkiye-Afganistan ittifak sözleşmesi çerçevesinde ayrıca uluslararası ve bölgesel denklemler açısından Türkiye’nin orada bulunmaklığının anlamı ve gereği esaslı bir şekilde anlatılmalı.'Devletlerin birbirleriyle ilişkilerini zihniyet ayniliği üzerinden okumak veya oturmak yanlış olur'Elbette devlet üzerinden kendi dini anlayışını ve hayat tarzını herkese dayatmayı öngören Talibanizm’e karşı olmak ile Taliban’ın iktidarda olduğu Afganistan ile derin ve köklü ilişkiler sürdürmek tamamen farklı değerlendirilmesi gereken iki ayrı başlıktır. Devletlerin birbirleriyle ilişkilerini zihniyet ayniliği üzerinden okumak veya oturmak yanlış olur.Bunun iyi anlatılması bence gereklidir. Aksi takdirde Taliban Afganistan’ıyla geliştirilecek ilişki içerde AK Parti’nin algısını bozmaya yönelik başka bir operasyonun malzemesi haline dönüştürülebilir.Bu geçiş sürecinde kullanılacak dil ve ortaya konulacak siyasalar konusunda dikkatli olmak lazım. İktidara/Erdoğan’a yakın kimi isimlerin 'Taliban’ı yanlış tanımış olabiliriz' biçiminde bir anlamda Taliban güzellemesi içeren yaklaşımları korkarım ki Taliban üzerinden Erdoğan’ın/AK Parti’nin duruşunu bozmaya çalışanların değirmenine su taşıyacaktır.'Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken ayrıca bin düşünmek gerek'Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken ayrıca bin düşünmek gerek. Zira buradan başka tuzaklar için alan açılabilir. Başka bir deyişle bu konuda söylenen sözler ve ortaya konulan siyasalar, başka sorunların çözümü bahsinde de emsal olarak gösterilebilir. Açıklayayım.Taliban düne kadar terör örgütü olarak bilinirdi. Bugün ABD ve AB üyesi ülkelerin görüşüp müzakere yürüttüğü bir hareket konumunda. Ilımlı ve mutedil bir yönetim oluşturması halinde de yönetim olarak meşruiyetinin tanınacağı söylenen bir iktidar gücü artık.Afganistan’ın iç barışı ve istikrarı için dün terör örgütü olarak kabul edilen Taliban’ın meşru bir yönetim gücüne yükseltilmesi önemle not edilmelidir. Kuşkusuz Türkiye’nin Afganistan’daki düzenin tesisi konusunda sağlayacağı katkı ne kadar önemli ve gerekliyse bu süreçte oynayacağı rolün yarın bir bumerang gibi dönüp kendisini vurabileceğini de hesaba katan derin bir siyasal aklı kuşanması elzemdir. Sözgelimi Suriye’deki sorunun çözümü konusunda PKK’nın da bir aktör olarak kabul edilmesi önerisi gibi. Esed’le doğrudan masaya oturulması gibi. Buna Türkiye’nin başta PKK ve FETÖ olmak üzere başka sorun başlıklarının dahil edilmeyeceğinin garantisini kim verebilir?Taliban’la sorun çözmek mümkün ise niçin başkalarıyla da konuşulmasın biçimindeki bir bakış açısının yarın Türkiye’ye dayatılmayacağını, içeride de bu söylemin o birilerince kullanılmayacağını varsaymak bence siyasal bir körlük anlamına gelir.Taliban’ın iktidara geleceğini bile bile ABD Afganistan’dan çekiliyor ama nedense DEAŞ tehdidi gerekçesiyle Suriye’de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu durumda ABD ya Taliban’ı DEAŞ gibi bir tehdit unsuru olarak görmüyor ya Taliban iktidarına henüz bilmediğimiz bir anlaşma karşılığında yeşil ışık yaktı ya da Taliban sorununu başka ülkelerin kucağına bilerek bıraktı. Ya da Suriye için öngördüğü doğrudan Türkiye’nin gücünü ve birliğini hedef alan, son kertede de Erdoğan liderliğini alaşağı etmeyi amaçlayan bir başka oyun planı içinde.İşin içinde Erdoğan’ı devirmeyi ve Türkiye’nin gücünü kırmayı kendisine amaç edinmiş bir ABD yönetimi varsa akla gelebilecek tüm senaryoları masaya yatırmak gerekir elbet.'Taliban’ın gücünü sadece Taliban’dan ibaret bilmek büyük bir yanılgıdır'Taliban’ın ABD askeri gücünü tek başına yendiği iddiası, kocaman bir yalandan ibarettir. Taliban’ın arkasındaki güç odakları bu yenilginin asıl önemli aktörleridir. Bu söylediğim ABD’nin askeri olarak yenilmediği/yenilmeyeceği anlamına gelmiyor. Demek istediğim şu: Taliban’ın gücünü sadece Taliban’dan ibaret bilmek büyük bir yanılgıdır. Ayrıca bu olguyu bizdeki Milli Mücadele hareketinin bir benzeri biçiminde okuyup adeta Taliban’ı takdis etmek de bir başka yanılgıdır.Taliban, bugün bölgedeki ABD-Çin-Rusya-Hindistan-Pakistan güç kavgasından bağımsız değerlendirilebilecek bir olgu değildir. Unutmayalım: Sovyet iktidarına karşı Taliban dün ABD’nin besleyip büyütüp kullandığı bir güçtü.'Bilinsin ki Erdoğan’ın zihniyeti/din anlayışı, Talibanizm’in panzehiridir'Taliban değişir mi? Bekleyip görmek lazım. Şimdiden bir öngörüde bulunmak erken ve yanıltıcı olur. Şimdiden Taliban’ın değişebileceği varsayımı üzerinden güzelleme yapmak ne kadar yanlış ise Taliban üzerinden Afganistan sınırlarını aşıp Türkiye’nin içine Talibanizm tartışmasını taşıyıp Erdoğan düşmanlığı yapmak da bir o kadar yanlış ve zararlıdır."Metiner, yazısını "Bilinsin ki Erdoğan’ın zihniyeti/din anlayışı, Talibanizm’in panzehiridir. Kıymetini bilmek lazım" diye noktaladı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103791/99/1037919975_201:0:1198:748_1920x0_80_0_0_6a32b4a157aaef16b611ccaa78a40ff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, afganistan, taliban, mehmet metiner, cumhurbaşkanlığı, uyarı

Metiner: Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerek

10:44 20.08.2021 (güncellendi: 11:15 20.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterMehmet Metiner
Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerektiğini söyledi. Metiner, "Bir anlamda Taliban güzellemesi içeren yaklaşımları korkarım ki Taliban üzerinden Erdoğan’ın/AK Parti’nin duruşunu bozmaya çalışanların değirmenine su taşıyacaktır" dedi.
Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası AK Partili bazı isimlerin yaptığı değerlendirmeleri yorumladı.
Partililere önerilerde bulunan Metiner, 'Afganistan, Talibanizm ve AK Parti' başlığıyla yayımlanan yazısında "Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Taliban ile ilişkileri organizeli bir şekilde gündeme taşındı. Erdoğan zihniyeti ile Taliban zihniyeti arasında özdeşlik ilişkisi kuran malum odakların eş zamanlı tedavüle soktukları algı operasyonları tesadüf değil" ifadesini kullandı.
Metiner, "Afganistan ve Taliban üzerinden Erdoğan vurulmak isteniyor. Dahası Erdoğan’ın liderlik ettiği AK Parti hareketinin asıl duruşu çarpıtılmak isteniyor" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:
"O yüzden bu süreçte iki önemli tavrın net bir biçimde ortaya konması Erdoğan/Ak Parti siyaseti açısından hayati bir öneme sahip:
Bir: AK Parti’nin dini bir devlet ideolojisine dönüştüren Taliban gibi hareketlerle zihni/siyasi hiç bir alakasının olmadığını/olamayacağını, demokrasinin ve özgürlükçü laiklik anlayışını esas alan dini ve milli değerlerle mütenasip muhafazakar demokrat anlayışın sadece Türkiye için değil İslam dünyası içinde olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğunu yüksek sesle dile getirmesi. Bu duruş, en başından itibaren zaten AK Parti’nin üzerine oturduğu ana ilkesel duruşu oluşturuyor.
İki: Türkiye’nin Afganistan’da var olmasının iktidardakilerden bağımsız olarak ne denli büyük bir önem taşıdığının iyi anlatılması. 1921’deki Türkiye-Afganistan ittifak sözleşmesi çerçevesinde ayrıca uluslararası ve bölgesel denklemler açısından Türkiye’nin orada bulunmaklığının anlamı ve gereği esaslı bir şekilde anlatılmalı.

'Devletlerin birbirleriyle ilişkilerini zihniyet ayniliği üzerinden okumak veya oturmak yanlış olur'

Elbette devlet üzerinden kendi dini anlayışını ve hayat tarzını herkese dayatmayı öngören Talibanizm’e karşı olmak ile Taliban’ın iktidarda olduğu Afganistan ile derin ve köklü ilişkiler sürdürmek tamamen farklı değerlendirilmesi gereken iki ayrı başlıktır. Devletlerin birbirleriyle ilişkilerini zihniyet ayniliği üzerinden okumak veya oturmak yanlış olur.
Bunun iyi anlatılması bence gereklidir. Aksi takdirde Taliban Afganistan’ıyla geliştirilecek ilişki içerde AK Parti’nin algısını bozmaya yönelik başka bir operasyonun malzemesi haline dönüştürülebilir.
Bu geçiş sürecinde kullanılacak dil ve ortaya konulacak siyasalar konusunda dikkatli olmak lazım. İktidara/Erdoğan’a yakın kimi isimlerin 'Taliban’ı yanlış tanımış olabiliriz' biçiminde bir anlamda Taliban güzellemesi içeren yaklaşımları korkarım ki Taliban üzerinden Erdoğan’ın/AK Parti’nin duruşunu bozmaya çalışanların değirmenine su taşıyacaktır.

'Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken ayrıca bin düşünmek gerek'

Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken ayrıca bin düşünmek gerek. Zira buradan başka tuzaklar için alan açılabilir. Başka bir deyişle bu konuda söylenen sözler ve ortaya konulan siyasalar, başka sorunların çözümü bahsinde de emsal olarak gösterilebilir. Açıklayayım.
Taliban düne kadar terör örgütü olarak bilinirdi. Bugün ABD ve AB üyesi ülkelerin görüşüp müzakere yürüttüğü bir hareket konumunda. Ilımlı ve mutedil bir yönetim oluşturması halinde de yönetim olarak meşruiyetinin tanınacağı söylenen bir iktidar gücü artık.
Afganistan’ın iç barışı ve istikrarı için dün terör örgütü olarak kabul edilen Taliban’ın meşru bir yönetim gücüne yükseltilmesi önemle not edilmelidir. Kuşkusuz Türkiye’nin Afganistan’daki düzenin tesisi konusunda sağlayacağı katkı ne kadar önemli ve gerekliyse bu süreçte oynayacağı rolün yarın bir bumerang gibi dönüp kendisini vurabileceğini de hesaba katan derin bir siyasal aklı kuşanması elzemdir. Sözgelimi Suriye’deki sorunun çözümü konusunda PKK’nın da bir aktör olarak kabul edilmesi önerisi gibi. Esed’le doğrudan masaya oturulması gibi. Buna Türkiye’nin başta PKK ve FETÖ olmak üzere başka sorun başlıklarının dahil edilmeyeceğinin garantisini kim verebilir?
Taliban’la sorun çözmek mümkün ise niçin başkalarıyla da konuşulmasın biçimindeki bir bakış açısının yarın Türkiye’ye dayatılmayacağını, içeride de bu söylemin o birilerince kullanılmayacağını varsaymak bence siyasal bir körlük anlamına gelir.
Taliban’ın iktidara geleceğini bile bile ABD Afganistan’dan çekiliyor ama nedense DEAŞ tehdidi gerekçesiyle Suriye’de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu durumda ABD ya Taliban’ı DEAŞ gibi bir tehdit unsuru olarak görmüyor ya Taliban iktidarına henüz bilmediğimiz bir anlaşma karşılığında yeşil ışık yaktı ya da Taliban sorununu başka ülkelerin kucağına bilerek bıraktı. Ya da Suriye için öngördüğü doğrudan Türkiye’nin gücünü ve birliğini hedef alan, son kertede de Erdoğan liderliğini alaşağı etmeyi amaçlayan bir başka oyun planı içinde.
İşin içinde Erdoğan’ı devirmeyi ve Türkiye’nin gücünü kırmayı kendisine amaç edinmiş bir ABD yönetimi varsa akla gelebilecek tüm senaryoları masaya yatırmak gerekir elbet.

'Taliban’ın gücünü sadece Taliban’dan ibaret bilmek büyük bir yanılgıdır'

Taliban’ın ABD askeri gücünü tek başına yendiği iddiası, kocaman bir yalandan ibarettir. Taliban’ın arkasındaki güç odakları bu yenilginin asıl önemli aktörleridir. Bu söylediğim ABD’nin askeri olarak yenilmediği/yenilmeyeceği anlamına gelmiyor. Demek istediğim şu: Taliban’ın gücünü sadece Taliban’dan ibaret bilmek büyük bir yanılgıdır. Ayrıca bu olguyu bizdeki Milli Mücadele hareketinin bir benzeri biçiminde okuyup adeta Taliban’ı takdis etmek de bir başka yanılgıdır.
Taliban, bugün bölgedeki ABD-Çin-Rusya-Hindistan-Pakistan güç kavgasından bağımsız değerlendirilebilecek bir olgu değildir. Unutmayalım: Sovyet iktidarına karşı Taliban dün ABD’nin besleyip büyütüp kullandığı bir güçtü.

'Bilinsin ki Erdoğan’ın zihniyeti/din anlayışı, Talibanizm’in panzehiridir'

Taliban değişir mi? Bekleyip görmek lazım. Şimdiden bir öngörüde bulunmak erken ve yanıltıcı olur. Şimdiden Taliban’ın değişebileceği varsayımı üzerinden güzelleme yapmak ne kadar yanlış ise Taliban üzerinden Afganistan sınırlarını aşıp Türkiye’nin içine Talibanizm tartışmasını taşıyıp Erdoğan düşmanlığı yapmak da bir o kadar yanlış ve zararlıdır."
Metiner, yazısını "Bilinsin ki Erdoğan’ın zihniyeti/din anlayışı, Talibanizm’in panzehiridir. Kıymetini bilmek lazım" diye noktaladı.
510000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:42İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
11:35Arnavutköy'de fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü
11:33'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
11:20Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez
11:20Bodrum Belediye Başkanı: Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak
11:20Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
11:20Kırım’dan Türkiye’ye çağrı: Kırım Platformu zirvesini boykot edin
11:06Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de: Ön sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı
10:46YDS için başvurular başladı
10:44Metiner: Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerek
10:44Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle neredeyse bin kişi hayatını kaybetti
10:301 yılda konut fiyatları yüzde 51 arttı
10:25Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliği kabul edildi
10:08Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi
10:05Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı
10:04Ahmet Hakan: ‘Taliban geldi, laiklik elden gitti’ türü cahilce yorumlara kulak asmayın
09:56Yeni Zelanda’daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
09:54Taliban, Avustralya vatandaşlarının tahliye uçuşlarını engelledi
09:46Çavuşoğlu ve Akar’dan Afganistan değerlendirmeleri
09:32Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'ye ihtiyacımız var