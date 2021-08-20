https://tr.sputniknews.com/20210820/musk-teslanin-insansi-robotu-muhtemelen-gelecek-yil-piyasada-olacak--1048187237.html

Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak

Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, şirketi Tesla'nın muhtemelen gelecek yıl insansı robotu piyasaya süreceğini açıkladı. Musk, robotun arabalara... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T12:42+0300

2021-08-20T12:42+0300

2021-08-20T12:47+0300

elon musk

tesla

robot

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, dün Perşembe, şirketinin AI Day etkinliğinde, ‘Tesla Bot‘ adı verilen insansı robot ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milyarder girişimci, şirketinin muhtemelen gelecek yılda, insanların yapmaktan hoşlanmadığı, insanlar için tehlikeli, tekrar gerektiren ve sıkıcı işleri yapan bir insansı robot prototipini piyasaya süreceğini açıkladı.Musk, yaklaşık 180 cm boyunda olacağı belirtilen robotun arabalara cıvata takmak veya marketten ürün teslimatı yapmak gibi işleri yapabileceğini söyledi.İşçi bulma sıkıntısına işaret eden Musk, robotun ekonomi üzerinde derin etkileri olacağını belirterek, 'Süper pahalı' olmayan bir makineyi yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

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elon musk, tesla, robot