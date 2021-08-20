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https://tr.sputniknews.com/20210820/nijeryada-asiri-yagislar-454-ev-yikildi-1048177622.html
Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı
Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı
Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T02:28+0300
2021-08-20T02:28+0300
dünya
nijerya
şiddetli yağış
sel felaketi
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Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (SEMA) Adamawa Sekreteri Muhammed Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 454 evin yanı sıra çok sayıda kamu binasının yıkıldığını belirtti.Sulaiman, felaket nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden olduğunu kaydederek, 300 tarlanın sular altında kaldığını ifade etti.Son 1 haftada 10 kişi öldüNijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetmişti.Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.
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nijerya, şiddetli yağış, sel felaketi

Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı

02:28 20.08.2021
© AFP 2021Nijerya - sel felaketi
Nijerya - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AFP 2021
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Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi.
Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (SEMA) Adamawa Sekreteri Muhammed Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 454 evin yanı sıra çok sayıda kamu binasının yıkıldığını belirtti.
Sulaiman, felaket nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden olduğunu kaydederek, 300 tarlanın sular altında kaldığını ifade etti.

Son 1 haftada 10 kişi öldü

Nijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.
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