https://tr.sputniknews.com/20210820/nijeryada-asiri-yagislar-454-ev-yikildi-1048177622.html

Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı

Nijerya'da aşırı yağışlar: 454 ev yıkıldı

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T02:28+0300

2021-08-20T02:28+0300

2021-08-20T02:28+0300

dünya

nijerya

şiddetli yağış

sel felaketi

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Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (SEMA) Adamawa Sekreteri Muhammed Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 454 evin yanı sıra çok sayıda kamu binasının yıkıldığını belirtti.Sulaiman, felaket nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden olduğunu kaydederek, 300 tarlanın sular altında kaldığını ifade etti.Son 1 haftada 10 kişi öldüNijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetmişti.Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

nijerya

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nijerya, şiddetli yağış, sel felaketi