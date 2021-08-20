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Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı: 2 ölü
Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı: 2 ölü
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T20:32+0300
2021-08-20T20:32+0300
dünya
çin
pakistan
intihar saldırısı
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Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gwadar bölgesinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.Saldırıda ilk belirlemelere göre, iki çocuk yaşamını yitirdi, biri Çinli üç kişi yaralandı.Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, hayatını kaybeden çocukların saldırının gerçekleştiği yerde oyun oynadığını aktararak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse, 14 Temmuz'da düzenlenen saldırı sonucu 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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çin, pakistan, intihar saldırısı

Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı: 2 ölü

20:32 20.08.2021
© REUTERS / Naseer AhmedPakistan'ın Ketta şehrinde gerçekleşen bombalı saldırı
Pakistan'ın Ketta şehrinde gerçekleşen bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Naseer Ahmed
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gwadar bölgesinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, iki çocuk yaşamını yitirdi, biri Çinli üç kişi yaralandı.
Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, hayatını kaybeden çocukların saldırının gerçekleştiği yerde oyun oynadığını aktararak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse, 14 Temmuz'da düzenlenen saldırı sonucu 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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