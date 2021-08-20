https://tr.sputniknews.com/20210820/pakistanda-cinli-iscileri-tasiyan-araca-yonelik-intihar-saldirisi-2-olu-1048199951.html

Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı: 2 ölü

Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı: 2 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T20:32+0300

2021-08-20T20:32+0300

2021-08-20T20:32+0300

dünya

çin

pakistan

intihar saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102967/47/1029674709_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_62bd0d2afeec8f3e57df69c5eb887005.jpg

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gwadar bölgesinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.Saldırıda ilk belirlemelere göre, iki çocuk yaşamını yitirdi, biri Çinli üç kişi yaralandı.Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, hayatını kaybeden çocukların saldırının gerçekleştiği yerde oyun oynadığını aktararak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse, 14 Temmuz'da düzenlenen saldırı sonucu 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.

çin

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, pakistan, intihar saldırısı