https://tr.sputniknews.com/20210820/roscosmos-abdnin-talebi-uzerine-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yorungesindeki-calismalari-erteledi-1048177344.html

Roscosmos ABD'nin talebi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesindeki çalışmaları erteledi

Roscosmos ABD'nin talebi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesindeki çalışmaları erteledi

Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörünge yüksekliğinin düzeltilmesi çalışmalarının Amerikan tarafının talebi üzerine ertelendiğini duyurdu. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T01:55+0300

2021-08-20T01:55+0300

2021-08-20T01:55+0300

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rusya

roscosmos

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörünge yüksekliğinin düzeltilmesi çalışmalarının Amerikan tarafının talebi üzerine 19 Ağustos'tan 21 Ağustos'a ertelendiğini bildirdi.Roscosmos'un internet sitesinde yayınlanan yapılan açıklamada, "Bu talep, Moskova bölgesindeki Uçuş Kontrol Merkezi’ne, ortaklarımızın uçuş kontrol direktörü tarafından, Amerikan segmentinin teknik olarak hazır olmaması nedeniyle iletildi" denildi.Soyuz MS-19 insanlı uzay aracının fırlatılması ve Soyuz MS-18 uzay aracının geri dönüşünün hazırlanması için UUİ yörüngesinin düzeltilmesi gerekiyor.Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz MS-19 füzesiyle uzaya gönderilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210802/roscosmos-baskani-rogozinden-yeni-rus-yorunge-istasyonunda-turistler-icin-modul-kurma-onerisi-1045133371.html

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rusya, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)