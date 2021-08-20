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https://tr.sputniknews.com/20210820/roscosmos-abdnin-talebi-uzerine-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yorungesindeki-calismalari-erteledi-1048177344.html
Roscosmos ABD'nin talebi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesindeki çalışmaları erteledi
Roscosmos ABD'nin talebi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesindeki çalışmaları erteledi
Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörünge yüksekliğinin düzeltilmesi çalışmalarının Amerikan tarafının talebi üzerine ertelendiğini duyurdu. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T01:55+0300
2021-08-20T01:55+0300
dünya
rusya
roscosmos
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörünge yüksekliğinin düzeltilmesi çalışmalarının Amerikan tarafının talebi üzerine 19 Ağustos'tan 21 Ağustos'a ertelendiğini bildirdi.Roscosmos'un internet sitesinde yayınlanan yapılan açıklamada, "Bu talep, Moskova bölgesindeki Uçuş Kontrol Merkezi’ne, ortaklarımızın uçuş kontrol direktörü tarafından, Amerikan segmentinin teknik olarak hazır olmaması nedeniyle iletildi" denildi.Soyuz MS-19 insanlı uzay aracının fırlatılması ve Soyuz MS-18 uzay aracının geri dönüşünün hazırlanması için UUİ yörüngesinin düzeltilmesi gerekiyor.Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz MS-19 füzesiyle uzaya gönderilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210802/roscosmos-baskani-rogozinden-yeni-rus-yorunge-istasyonunda-turistler-icin-modul-kurma-onerisi-1045133371.html
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rusya, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Roscosmos ABD'nin talebi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesindeki çalışmaları erteledi

01:55 20.08.2021
© Fotoğraf : Instagram / Roscosmos / Ivan VagnerEylül'ün uzay fotoğrafları
Eylül'ün uzay fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Fotoğraf : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
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Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörünge yüksekliğinin düzeltilmesi çalışmalarının Amerikan tarafının talebi üzerine ertelendiğini duyurdu.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörünge yüksekliğinin düzeltilmesi çalışmalarının Amerikan tarafının talebi üzerine 19 Ağustos'tan 21 Ağustos'a ertelendiğini bildirdi.
Roscosmos'un internet sitesinde yayınlanan yapılan açıklamada, "Bu talep, Moskova bölgesindeki Uçuş Kontrol Merkezi’ne, ortaklarımızın uçuş kontrol direktörü tarafından, Amerikan segmentinin teknik olarak hazır olmaması nedeniyle iletildi" denildi.
Soyuz MS-19 insanlı uzay aracının fırlatılması ve Soyuz MS-18 uzay aracının geri dönüşünün hazırlanması için UUİ yörüngesinin düzeltilmesi gerekiyor.
Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz MS-19 füzesiyle uzaya gönderilecek.
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