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RTÜK'ten 'AB'den 3.6 milyon euro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten 'AB'den 3.6 milyon euro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, "AB'den 3.6 milyon euro fon alınacağı" iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T16:57+0300
2021-08-20T16:57+0300
türkiye
ab
rtük
avrupa birliği
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
haber
fon
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Avrupa Birliği'nden 3.6 milyon euro fon alacağı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "RTÜK'ün, AB'den 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı" ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde haberler yer aldığı bildirildi.Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulanan açıklamada, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" bilgisine yer verildi.'AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce tarafımızdan askıya alındı'Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ab, rtük, avrupa birliği, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), haber, fon

RTÜK'ten 'AB'den 3.6 milyon euro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama

16:57 20.08.2021
© Fotoğraf : DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Fotoğraf : DHA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, "AB'den 3.6 milyon euro fon alınacağı" iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bahse konu projenin de AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığı belirtildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Avrupa Birliği'nden 3.6 milyon euro fon alacağı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "RTÜK'ün, AB'den 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı" ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde haberler yer aldığı bildirildi.
Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulanan açıklamada, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" bilgisine yer verildi.

'AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce tarafımızdan askıya alındı'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır. Haberlerde geçen rakamın yarısı zaten Konseyin kendi masrafları için ayrılacakken, Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkur projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dahil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı.
Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması, en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."​​​​​​​
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