https://tr.sputniknews.com/20210820/rtukten-abden-36-milyon-euro-fon-alinacak-haberlerine-iliskin-aciklama-1048196138.html

RTÜK'ten 'AB'den 3.6 milyon euro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama

RTÜK'ten 'AB'den 3.6 milyon euro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, "AB'den 3.6 milyon euro fon alınacağı" iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:57+0300

2021-08-20T16:57+0300

2021-08-20T16:57+0300

türkiye

ab

rtük

avrupa birliği

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

haber

fon

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Avrupa Birliği'nden 3.6 milyon euro fon alacağı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "RTÜK'ün, AB'den 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı" ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde haberler yer aldığı bildirildi.Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulanan açıklamada, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" bilgisine yer verildi.'AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce tarafımızdan askıya alındı'Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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ab, rtük, avrupa birliği, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), haber, fon