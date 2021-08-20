https://tr.sputniknews.com/20210820/rusya-havalandigi-tasiyici-ucaga-geri-donebilecek-iha-gelistiriyor-1048189566.html

Rusya, havalandığı taşıyıcı uçağa geri dönebilecek İHA geliştiriyor

Rusya, havalandığı taşıyıcı uçağa geri dönebilecek İHA geliştiriyor

Rus Kronstadt şirketinin Genel Müdürü Sergey Bogatikov’un 22-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ARMY-2021 savunma forumu öncesinde yaptığı açıklamaya... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T13:26+0300

2021-08-20T13:26+0300

2021-08-20T13:26+0300

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rus savaş uçağı

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ARMY-2021 fuarı öncesinde Sputnik’e konuşan Bogatikov, taşıyıcı uçak havadayken uçuşa başlayabilen ve daha sonra taşıyıcı uçağa geri dönebilen İHA’lar üzerinde çalıştıklarını söyledi.“Burada ana fikir havadayken uçuşa geçme özelliği olması” diyen Bogatikov, Molniya İHA sistemlerinin kullanılmasından söz ettiğini ve taşıyıcı uçak olarak temel alınabilecek uçaklardan birinin İl-76 askeri nakliye uçağı olduğunu söyledi.Bogatikov, “Molniyaların İl-76 uçağına dönüş yapması olasılığı değerlendiriliyor. İHA’larn ayrıca Checkmate isimli tek motorlu beşinci nesil savaş uçağında da kullanılması planlanıyor” dedi.

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rusya, uçak, savaş uçağı, rus savaş uçağı