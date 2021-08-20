https://tr.sputniknews.com/20210820/rusyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-21-binin-altinda-1048193303.html

Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 21 binin altında

Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 21 binin altında

Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 20 bin 992 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 6 milyon 705 bin 523’e ulaştı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T15:34+0300

2021-08-20T15:34+0300

2021-08-20T15:34+0300

koronavirüs

çocuk

yaşamını yitirdi

koronavirüs

rusya’da koronavirüs salgını

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 992 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (21 bin 58) yüzde 0.31 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 705 bin 523’e yükseldi.Son 24 saat içinde 785 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 174 bin 485’e ulaştı. Gün içinde 20 bin 351 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 983 bin 405 oldu.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 925), St. Petersburg (bin 691) ve Moskova Bölgesi’nde (bin 29) saptandığı bilgisine yer verildi.Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya’da Kovid-19’a karşı toplu bağışıklığın bu yılın sonuna kadar oluşabileceğini belirtmişti.Öte yandan uzmanlar, son zamanlarda çocuklarda Kovid-19’dan ağır etkilenme oranlarında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor.

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çocuk, yaşamını yitirdi, koronavirüs, rusya’da koronavirüs salgını