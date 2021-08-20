Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210820/rusyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-21-binin-altinda-1048193303.html
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 21 binin altında
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 21 binin altında
Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 20 bin 992 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 6 milyon 705 bin 523’e ulaştı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:34+0300
2021-08-20T15:34+0300
koronavirüs
çocuk
yaşamını yitirdi
koronavirüs
rusya’da koronavirüs salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193277_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_307abb3902d14e22156e2742bc618e82.jpg
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 992 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (21 bin 58) yüzde 0.31 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 705 bin 523’e yükseldi.Son 24 saat içinde 785 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 174 bin 485’e ulaştı. Gün içinde 20 bin 351 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 983 bin 405 oldu.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 925), St. Petersburg (bin 691) ve Moskova Bölgesi’nde (bin 29) saptandığı bilgisine yer verildi.Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya’da Kovid-19’a karşı toplu bağışıklığın bu yılın sonuna kadar oluşabileceğini belirtmişti.Öte yandan uzmanlar, son zamanlarda çocuklarda Kovid-19’dan ağır etkilenme oranlarında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193277_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_979805b7858d31600ef19cfb921959da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk, yaşamını yitirdi, koronavirüs, rusya’da koronavirüs salgını

Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 21 binin altında

15:34 20.08.2021
© SputnikRusya, koronavirüs, maske, metro
Rusya, koronavirüs, maske, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 20 bin 992 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 6 milyon 705 bin 523’e ulaştı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 992 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (21 bin 58) yüzde 0.31 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 705 bin 523’e yükseldi.
Son 24 saat içinde 785 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 174 bin 485’e ulaştı. Gün içinde 20 bin 351 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 983 bin 405 oldu.
Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 925), St. Petersburg (bin 691) ve Moskova Bölgesi’nde (bin 29) saptandığı bilgisine yer verildi.
Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya’da Kovid-19’a karşı toplu bağışıklığın bu yılın sonuna kadar oluşabileceğini belirtmişti.
Öte yandan uzmanlar, son zamanlarda çocuklarda Kovid-19’dan ağır etkilenme oranlarında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce