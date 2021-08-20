https://tr.sputniknews.com/20210820/selvi-2023-secimlerine-giderken-iktidara-ille-de-ekonomi-ille-de-ekonomi-diye-sesleniyorum-1048180743.html

Selvi: 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum

Selvi: 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarını yorumlarken "2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T09:14+0300

2021-08-20T09:14+0300

2021-08-20T09:14+0300

ak parti

işsizlik

hürriyet gazetesi

abdulkadir selvi

ekonomi

çağrı

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın ağustos ayı anketinden bazı sonuçlar aktardı.Ekonominin en önemli sorun olmaya devam ettiğini belirten Selvi, bahsi geçen ankete katılanların yüzde 40.9'unun "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi" yanıtını verdiği aktardı.Selvi, ekonomiyi yüzde 12.8 ile koronavirüsün ve yüzde 12.5 ile işsizliğin takip ettiğini anlatarak "Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş" diye yazdı.Selvi, AK Parti hükümetine yönelik olarak şunları söyledi: "O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum."

rüzgar Okuyucularınızdan hiç biri bu yazarın söylediklerini beğenmiyor. Neden ısrarla Türkiye'de başka yazar yokmuş gibi hergün bu adamın söylediklerini yayınlıyorsunuz? 3

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ak parti, işsizlik, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, ekonomi, çağrı