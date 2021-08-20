https://tr.sputniknews.com/20210820/selvi-2023-secimlerine-giderken-iktidara-ille-de-ekonomi-ille-de-ekonomi-diye-sesleniyorum-1048180743.html
Selvi: 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum
Selvi: 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarını yorumlarken "2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T09:14+0300
2021-08-20T09:14+0300
2021-08-20T09:14+0300
ak parti
işsizlik
hürriyet gazetesi
abdulkadir selvi
ekonomi
çağrı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın ağustos ayı anketinden bazı sonuçlar aktardı.Ekonominin en önemli sorun olmaya devam ettiğini belirten Selvi, bahsi geçen ankete katılanların yüzde 40.9'unun "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi" yanıtını verdiği aktardı.Selvi, ekonomiyi yüzde 12.8 ile koronavirüsün ve yüzde 12.5 ile işsizliğin takip ettiğini anlatarak "Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş" diye yazdı.Selvi, AK Parti hükümetine yönelik olarak şunları söyledi: "O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum."
rüzgar
Okuyucularınızdan hiç biri bu yazarın söylediklerini beğenmiyor. Neden ısrarla Türkiye'de başka yazar yokmuş gibi hergün bu adamın söylediklerini yayınlıyorsunuz?
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ak parti, işsizlik, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, ekonomi, çağrı
Selvi: 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarını yorumlarken "2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
, Hilmi Daşdemir
'in başkanı olduğu Optimar
'ın ağustos ayı anketinden bazı sonuçlar aktardı
.
Ekonominin en önemli sorun olmaya devam ettiğini belirten Selvi, bahsi geçen ankete katılanların yüzde 40.9'unun "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi" yanıtını verdiği aktardı.
Selvi, ekonomiyi yüzde 12.8 ile koronavirüsün ve yüzde 12.5 ile işsizliğin takip ettiğini anlatarak "Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş" diye yazdı.
Selvi, AK Parti hükümetine yönelik olarak şunları söyledi: "O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum."