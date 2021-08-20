https://tr.sputniknews.com/20210820/sosadan-arda-gulere-o-frikiki-atacak-cok-maclarin-olacak-1048192051.html

Sosa'dan Arda Güler'e: O frikiki atacak çok maçların olacak

Sosa'dan Arda Güler'e: O frikiki atacak çok maçların olacak

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Helsinki maçının son dakikalarında kazanılan frikik atışını 16 yaşındaki takım arkadaşı Arda Güler'e bırakmayınca... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T14:54+0300

2021-08-20T14:54+0300

2021-08-20T15:00+0300

yaşam

fenerbahçe

helsinki

jose sosa

arda güler

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Fenerbahçe'de Helsinki ile oynanan maçta frikik pozisyonu ile ilgili gündeme gelen Jose Sosa-Arda Güler ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu. Bu sohbette Arda’ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece ağabeyleriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiki atacak çok maçların olacak” ifadelerini kullandı. Güler de pozisyonda frikiki atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa’ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli yıldıza iletti.Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılandı ve "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" şeklinde karşılık buldu.

helsinki

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fenerbahçe, helsinki, jose sosa, arda güler