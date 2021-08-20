https://tr.sputniknews.com/20210820/surekli-is-degistirmek-bosanma-sebebi-sayildi-1048188964.html

Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı

Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı

Giresun'da Ümran Ç., sürekli iş değiştirdiği gerekçesiyle eşi Sezai Ç.ye boşanma davası açtı. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T13:19+0300

2021-08-20T13:19+0300

2021-08-20T13:19+0300

yargıtay

değişiklik

boşanma

çalışma

iş

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Giresun'un Espiye ilçesinde Ümran Ç., eşi Sezai Ç.’nin sürekli iş değiştirdiğini ve düzenli olarak çalışmadığını belirterek 2018 yılında boşanma davası açtı. Espiye Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, hakim, Sezai Ç.’yi ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına karar verdi. Müşterek çocukların velayeti ise tarafların duruşmadaki sözlü beyanları esas alınarak ve çocukların üstün yararı da gözetilerek taraflara ortak olarak verildi.Sezai Ç.’nin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi. Dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ilk mahkemenin kararını kaldırarak boşanma davasının reddine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına bu kez de Ümran Ç. itiraz edince dosya Yargıtay’a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin sürekli olarak işe başlama ve ayılma kayıtlarının bulunduğu, düzenli işinin bulunmadığı ve bu nedenle birlik görevlerini ihmal ettiğinin anlaşıldığı, bu nedenle taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve aile birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut olduğu görüşüne vardı.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 22 Mart’ta geçimsizliğin sabit olduğu için davacı kadın eşin boşanma davası açmakta haklı olduğunu, bu nedenle boşanmaya karar verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.'Boşanmaya sebep olan olaylar, toplumda yaşanan süreçlerle birlikte değişebilmekte'Kararı değerlendiren Avukat Fatih Karamercan, şunları kaydetti:“Boşanmaya sebep olan olaylar, toplumda yaşanan süreçlerle birlikte değişebilmektedir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2017 ve 2018 yılında verdiği kararlarda da erkek eşin düzenli çalışmamasını boşanma sebebi olarak değerlendirirken, bu kusurlu davranışı tazminat sebebi olarak saymamıştı.Giresun’un Espiye ilçesinde görülen boşanma davası 2018 yılında açılmıştır. Her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilir. Bu yüzden bir kararı değerlendirirken davanın açılış tarihi de önemli bir yer tutmaktadır. Kovid-19 salgınından sonra yaşanan olaylar açısından açılan boşanma davalarında, bu emsal kararın uygulanıp uygulanmayacağını yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi değerlendirecektir."

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yargıtay, değişiklik, boşanma, çalışma, iş