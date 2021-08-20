https://tr.sputniknews.com/20210820/taliban-nasil-bir-anayasa-hazirlayacak-1048193526.html

Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak?

Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak?

Ali Çağatay, Taliban’ın kuracağı yeni hükümet konusunda “İlk iktidar olan Molla Ömer hatırlayacaksınız ön plana çıkmamış, günlük işleyişi konseye bırakmıştı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T15:42+0300

2021-08-20T15:42+0300

2021-08-20T15:44+0300

seyir hali

afganistan

taliban

ayetullah ali hamaney

ayetullah humeyni

anayasa

heybetullah ahunzade

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Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak? 20.08.2021 SEYİR HALİ

Taliban’ın yeni anayasasını nasıl şekillendireceğini Ali Çağatay, RS FM’de Seyir Hali programında değerlendirdi. Çağatay, Afganistan’da hakimiyet kuran Taliban’ın yetkilisi Vahidullah Haşimi’nin kurmayı planladıkları hükümet yapısını açıkladığı haberine yer verdi:“Reuters’a konuşan Taliban’ın üst düzey yetkililerinden Vahidullah Haşimi, görüşmelerde yeni yönetim şekline ilişkin son ayrıntıların ele alındığını belirtmiş. Afganistan’ın yeni anayasasının yazılışını aslında sizinle paylaşıyoruz. ‘Demokratik bir sistem olmayacak çünkü ülkede demokrasinin hiçbir tabanı bulunmuyor. Afganistan’da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü çok açık, sistem Şeriat Hukukudur. Nokta’ diyor. Yapı olarak bir önceki Taliban iktidarına da benzeyeceğini söyleyen Haşimi ülkenin gündelik işlerini ilk iktidar döneminde olduğu gibi bir konseyin üstleneceğini ve Taliban lideri Heybetullah Ahundzade’nin genel işleyişten sorumlu olacağını kaydetti.”‘Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor’Haşimi’nin açıklamalarını değerlendiren Çağatay, “İlk iktidar olan Molla Ömer hatırlayacaksınız ön plana çıkmamış, günlük işleyişi konseye bırakmıştı. Şimdi model değişiyor. Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor. Yukarda kendini bir yerde konumlandırıyor. Bu konumlanma biçimini biz nereden biliyoruz? Mesela Şia böyle bir modeli uyguluyor. Aralarında bir bağlantı yok ama model aynı. Orada da konseyler üstü kişi olarak nitelediğimiz dini lider Ayetullah Ali Hamaney ondan önce de İmam Humeyni’nin yeri gibi kendini konumlandırıyor. Onun vereceği kararlar bir anlamda fetva ve ümmet içinde oybirliği sağlayıcı söz bütününe dönüşmüş olacak” diye anlattı.

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