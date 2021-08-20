https://tr.sputniknews.com/20210820/taliban-nasil-bir-anayasa-hazirlayacak-1048193526.html
Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak?
Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak?
Ali Çağatay, Taliban’ın kuracağı yeni hükümet konusunda “İlk iktidar olan Molla Ömer hatırlayacaksınız ön plana çıkmamış, günlük işleyişi konseye bırakmıştı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:42+0300
2021-08-20T15:42+0300
2021-08-20T15:44+0300
seyir hali
afganistan
taliban
ayetullah ali hamaney
ayetullah humeyni
anayasa
heybetullah ahunzade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193422_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_fa2d8c95e3ffa8ce42adba22b7b91b43.jpg
Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak?
20.08.2021 SEYİR HALİ
Taliban’ın yeni anayasasını nasıl şekillendireceğini Ali Çağatay, RS FM’de Seyir Hali programında değerlendirdi. Çağatay, Afganistan’da hakimiyet kuran Taliban’ın yetkilisi Vahidullah Haşimi’nin kurmayı planladıkları hükümet yapısını açıkladığı haberine yer verdi:“Reuters’a konuşan Taliban’ın üst düzey yetkililerinden Vahidullah Haşimi, görüşmelerde yeni yönetim şekline ilişkin son ayrıntıların ele alındığını belirtmiş. Afganistan’ın yeni anayasasının yazılışını aslında sizinle paylaşıyoruz. ‘Demokratik bir sistem olmayacak çünkü ülkede demokrasinin hiçbir tabanı bulunmuyor. Afganistan’da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü çok açık, sistem Şeriat Hukukudur. Nokta’ diyor. Yapı olarak bir önceki Taliban iktidarına da benzeyeceğini söyleyen Haşimi ülkenin gündelik işlerini ilk iktidar döneminde olduğu gibi bir konseyin üstleneceğini ve Taliban lideri Heybetullah Ahundzade’nin genel işleyişten sorumlu olacağını kaydetti.”‘Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor’Haşimi’nin açıklamalarını değerlendiren Çağatay, “İlk iktidar olan Molla Ömer hatırlayacaksınız ön plana çıkmamış, günlük işleyişi konseye bırakmıştı. Şimdi model değişiyor. Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor. Yukarda kendini bir yerde konumlandırıyor. Bu konumlanma biçimini biz nereden biliyoruz? Mesela Şia böyle bir modeli uyguluyor. Aralarında bir bağlantı yok ama model aynı. Orada da konseyler üstü kişi olarak nitelediğimiz dini lider Ayetullah Ali Hamaney ondan önce de İmam Humeyni’nin yeri gibi kendini konumlandırıyor. Onun vereceği kararlar bir anlamda fetva ve ümmet içinde oybirliği sağlayıcı söz bütününe dönüşmüş olacak” diye anlattı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193422_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_07bef7d15f13c1b255a0c4fde0378042.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
afganistan, taliban, ayetullah ali hamaney, ayetullah humeyni, anayasa, heybetullah ahunzade, аудио
Taliban nasıl bir anayasa hazırlayacak?
15:42 20.08.2021 (güncellendi: 15:44 20.08.2021)
Ali Çağatay, Taliban’ın kuracağı yeni hükümet konusunda “İlk iktidar olan Molla Ömer hatırlayacaksınız ön plana çıkmamış, günlük işleyişi konseye bırakmıştı. Şimdi model değişiyor. Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Taliban’ın yeni anayasasını nasıl şekillendireceğini Ali Çağatay, RS FM’de Seyir Hali programında değerlendirdi. Çağatay, Afganistan’da hakimiyet kuran Taliban’ın yetkilisi Vahidullah Haşimi’nin kurmayı planladıkları hükümet yapısını açıkladığı haberine yer verdi:
“Reuters’a konuşan Taliban’ın üst düzey yetkililerinden Vahidullah Haşimi, görüşmelerde yeni yönetim şekline ilişkin son ayrıntıların ele alındığını belirtmiş. Afganistan’ın yeni anayasasının yazılışını aslında sizinle paylaşıyoruz. ‘Demokratik bir sistem olmayacak çünkü ülkede demokrasinin hiçbir tabanı bulunmuyor. Afganistan’da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü çok açık, sistem Şeriat Hukukudur. Nokta’ diyor. Yapı olarak bir önceki Taliban iktidarına da benzeyeceğini söyleyen Haşimi ülkenin gündelik işlerini ilk iktidar döneminde olduğu gibi bir konseyin üstleneceğini ve Taliban lideri Heybetullah Ahundzade’nin genel işleyişten sorumlu olacağını kaydetti.”
‘Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor’
Haşimi’nin açıklamalarını değerlendiren Çağatay, “İlk iktidar olan Molla Ömer hatırlayacaksınız ön plana çıkmamış, günlük işleyişi konseye bırakmıştı. Şimdi model değişiyor. Heybetullah, bir numara oluyor ve eşitler arasında birinci kavramından çıkıyor. Yukarda kendini bir yerde konumlandırıyor. Bu konumlanma biçimini biz nereden biliyoruz? Mesela Şia böyle bir modeli uyguluyor. Aralarında bir bağlantı yok ama model aynı. Orada da konseyler üstü kişi olarak nitelediğimiz dini lider Ayetullah Ali Hamaney ondan önce de İmam Humeyni’nin yeri gibi kendini konumlandırıyor. Onun vereceği kararlar bir anlamda fetva ve ümmet içinde oybirliği sağlayıcı söz bütününe dönüşmüş olacak” diye anlattı.