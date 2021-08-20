https://tr.sputniknews.com/20210820/taliban-ozunde-degismese-de-batiya-karsi-reklam-ve-cin-ve-rusyaya-guvence-ile-mesruiyet-alabilir-1048237862.html

'Taliban özünde değişmese de Batı'ya karşı reklam ve Çin ve Rusya'ya güvence ile meşruiyet alabilir'

'Taliban özünde değişmese de Batı'ya karşı reklam ve Çin ve Rusya'ya güvence ile meşruiyet alabilir'

Erman Çete'ye göre Taliban özünde değişmese de belirli şartlarda meşruiyet kazanma olasılığı açık. Ancak Çete, Afganistan'daki etnik fayların sıcaklığı ve... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T00:22+0300

2021-08-20T00:22+0300

2021-08-23T00:29+0300

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ABD ve NATO'nun çekilmesiyle Afganistan'da Pençşir Vadisi dışında kontrolü sağlamış görünen Taliban, meşruiyet sağlayarak uluslararası tanınma elde etmek üzere kolları sıvadı. Taliban sözcüleri dünya televizyonlarına yeni döneme dair mesajlar verirken, bir zamanlar telefon ve televizyonu gibi modern hayatın vazgeçilmezlerini bile günah gören örgütün militanlarının lunaparkta eğlenip dondurma yerken görüntüleri servis ediliyor. BM 'terör listesinde' yer alan örgüt açıkça İslam Emirliği kurarak şeriat yönetimini benimseyeceğini, demokrasi ile işi olmadığını dile getiriyor. Taliban yönetimi altındaki Afganistan'ın özellikle de Çin ve Orta Asya cumhuriyetleri üzerinden Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ŞİÖ açısından etkileri tartışılıyor.Gelişmeleri gazeteci Erman Çete ile konuştuk.‘Taliban’ın söylem bazında farkı olduğu açık, bunu Batı’nın sempatisini kazanmak için yapıyor’Erman Çete'ye göre, Taliban özünde hiç değişmiyor olsa bile belirli şartlarda meşruiyet kazanma olasılığı açık. Körfez'in mutlak monarşilerinin de demokrat olmadıkları ve şeriatla yönetildiklerini anımsatan Çete, bu ülkelerin Batı'nın önemli müttefikleri arasında yer aldıklarını vurguladı. Diğer yandan Taliban hareketinin uluslararası planda bir reklam kampanyası yürüttüğünün açık olduğunu dile getiren Çete, bu yolla Batı kamuoyuna seslenildiğinin altını çizdi:'Taliban’ın değişip değişmemesinin ötesinde Afganistan’daki iktidarına yönelik tutumda uluslararası bir değişim var'25 yıl önce Taliban iktidarını Suudi Arabistan, BAE ve Pakistan'ın tanıdığını anımsatan Çete, bugün belirli güvenceler karşılığında buna eklenmeye hazır görünen önemli unsurların İran, Rusya ve Çin olduğunu söyledi. Taliban'ın daha önce katliamlar yaptığı Şii Hazaraları korumaktan bahseder hale geldiğini belirten Çete, Taliban'ın değişip değişmemesinden öte iktidarına yönelik tutumda uluslararası değişime dikkat çekti. Çete bunda 20 yıllık ABD işgalinin etkili olduğunu anımsattı:'Söylemden ibaret olmayan uluslararası durumun cevap verdiği bir değişim süreci var'Çete, Taliban'ın kimisi söylemden ibaret olsa da İslami koşullar altında başka Afgan siyasi gruplarla bir araya gelebileceğinin işaretlerini verdiğini söledi. Geçici komite olarak anılan ana akım İslamcı gruplarla görüşmelere atıf yapan Çete, bu yüzden uluslararası koşulların eşlik ettiği bir değişime işaret etti:"Bazısı söylemden ibaret ama bazısı İslami koşullar altında başka siyasi gruplarla bir araya gelebileceğine dair işaretler görüyoruz. Geçici komite denilen hikaye, üç kişiden oluşuyordu; Gulbeddin Hikmetyar, Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai gibi isimler var. Bu isimlerin üçü de daha Sovyet müdahalesi başlamadan 70’lerde Afganistan’ın ana akım İslamcı gruplarını oluşturan örgütlerin yeniden birleşmiş bir hali gibi görünüyor, ABD’nin çekilmesinden sonra. Bu üç ayrı İslamcı akın tekrar ABD’nin çekilmesiyle belki Taliban şemsiyesi altında olmasa dahi onların koruyuculuğunda bir geçiş süreci başlatmış durumdalar. Tek başına söylemden ibaret olmayan uluslararası durumun da buna cevap verdiği bir değişim sürecinden bahsedebiliriz.”‘Taliban’ın ömrü uzun olmayabilir, Afganistan’da hala etnik faylar çok sıcak’Diğer yandan Afganistan’ın son 30 yıl içerisinde modernleşmesinin önüne ket vurulduğunu ve geriye götürüldüğünü anımsatan Çete, Taliban’ın ömrünün uzun süre olmayabileceğini vurguladı. Afganistan'ın etnik fay hatlarının hala çok sıcak olduğunu söyleyen Çete, Taliban yönetimi hakkında sadece kadın ve dini meselelerin konuşulduğunu ancak idari ve ekonomik meselelerin nasıl olacağının bilinmediğine dikkat çekti:‘Türkiye Batı ile sorunları dengeleyebilmek için Afganistan konusunda çabalıyor, ABD’nin boşluğunu doldurmak istiyor’Türkiye’nin Ukrayna, Kafkasya ve Karadeniz gibi bölgelerde aktifleşmesinin ardından hem ABD hem NATO ile arasını düzeltmek için başka bölgelerdeki boşlukları onlar adına doldurmak sinyalleri de verdiği görüşünde olan Çete'ye göre Afganistan söylemleri aynı şekilde iç kamuoyuna yönelik. Diğer yandan Çete, Türkiye'nin zorlu ekonomik koşulları varken, Afganistan'ın yeniden inşasından pay kapmayı düşündüğünü de söyledi:

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2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, afganistan, türkiye, taliban, afgan, afgan sığınmacı