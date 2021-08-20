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https://tr.sputniknews.com/20210820/tokatta-esini-23-yerinden-bicaklayan-supheli-yeniden-gozaltinda-1048179559.html
Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan adam yeniden gözaltında
Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan adam yeniden gözaltında
Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan ve mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T06:40+0300
2021-08-20T06:51+0300
türkiye
kadına şiddet
itiraz
tahliye
bıçaklama
savcılık
özlem ağ
samet ağ
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Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şüphelinin 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı. 1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 3 ay tutuklu kaldı3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi. Savcılık karara itiraz ettiCumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, mahkeme Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarttı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir'' denildi. Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Samet Ağ'ı merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210819/tokatta-23-yerinden-bicaklayan-ese-tahliye-cezaevinde-olmasi-icin-benim-olmem-mi-gerekiyor-1048156722.html
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kadına şiddet, itiraz, tahliye, bıçaklama, savcılık, özlem ağ, samet ağ

Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan adam yeniden gözaltında

06:40 20.08.2021 (güncellendi: 06:51 20.08.2021)
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan ve mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şüphelinin 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
Kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı.
1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 ay tutuklu kaldı

3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti.
Samet Ağ ile Özlem Ağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşe tahliye: 'Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor?'
Dün, 13:10
Samet Ağ, 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi.

Savcılık karara itiraz etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, mahkeme Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarttı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir'' denildi. Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Samet Ağ'ı merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde gözaltına alındı.
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