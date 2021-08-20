https://tr.sputniknews.com/20210820/tokatta-esini-23-yerinden-bicaklayan-supheli-yeniden-gozaltinda-1048179559.html

Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan adam yeniden gözaltında

Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan adam yeniden gözaltında

Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan ve mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T06:40+0300

2021-08-20T06:40+0300

2021-08-20T06:51+0300

türkiye

kadına şiddet

itiraz

tahliye

bıçaklama

savcılık

özlem ağ

samet ağ

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Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şüphelinin 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı. 1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 3 ay tutuklu kaldı3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi. Savcılık karara itiraz ettiCumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, mahkeme Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarttı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir'' denildi. Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Samet Ağ'ı merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210819/tokatta-23-yerinden-bicaklayan-ese-tahliye-cezaevinde-olmasi-icin-benim-olmem-mi-gerekiyor-1048156722.html

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kadına şiddet, itiraz, tahliye, bıçaklama, savcılık, özlem ağ, samet ağ