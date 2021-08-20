https://tr.sputniknews.com/20210820/trol-hesaplar-desifre-edilecek-iddiaso-1048180607.html

'Trol hesaplar deşifre edilecek' iddiası

'Trol hesaplar deşifre edilecek' iddiası

Yalan haber yayan ve hakaret eden trol hesaplar deşifre edileceği ve ilgili hesaplara ait bilgileri paylaşmayan sosyal medya şirketlerine para cezası... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T08:48+0300

2021-08-20T08:48+0300

2021-08-20T08:50+0300

türkiye

ak parti

sosyal medya

düzenleme

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AK Parti’nin, sosyal medyada yalan haberlerle mücadele etmek, kişisel hakları korumak ve sosyal ağ platformlarını daha hesap verilebilir bir hâle getirmek için hazırladığı dezenformasyon yasasının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, düzenleme ile sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede sosyal medya üzerinden hakaret eden ya da yalan haber yayan trol hesaplarla ilgili adli sürecin işlemesi için sosyal medya platformlarından bu hesapların bilgisi istenecek. Bu hesaplarla ilgili gerekli bilgileri paylaşmayan sosyal medya platformlarına para cezası kesilecek. AK Parti kurmayları “Normal şartlar altında fake hesap üzerinden birine hakaret edildiğinde, bunun kim olduğu bulunamıyor. Sosyal ağ sağlayıcı da bununla ilgili bilgileri vermiyor. O kişinin yaptığı yanına kâr kalıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına ‘Sen bu isimleri ver ya da buna erişim sağla’ diyeceğiz. Bunlara düzenleme getireceğiz. Bu bir sosyal medya yasası değil, dezenformasyonla mücadele yasasıdır. Burada bütün siyaset kurumunun ve demokrasinin itibarını korumak için düzenleme olacak. Kişisel bir şey olmayacak” değerlendirmesini yaptı. Yine özellikle son dönemde orman yangınlarıyla ilgili çıkan yalan görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden yayıldığı görülürken, düzenleme ile bunların da önüne geçilecek. Bu gibi görüntüleri silmeyen sosyal medya platformlarına para cezası verilmesi gündemde. Yalan haberi üreten ve yayanlar, kurulacak ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ tarafından denetlenecek. Söz konusu başkanlık, sosyal ağ sağlayıcılarından trol hesaplarla ilgili bilgi isteyecek, aynı zamanda yalan haber ya da görüntülerin silinmesini talep edebilecek. Öte yandan, AK Parti kurmaylarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da aralarında bulunduğu Bakanlarla, salı günü toplantı yapacağı öğrenildi. Meclis açılır açılmaz ilk gündeme gelecek konunun dezenformasyon yasası olduğunu ifade eden parti kurmayları “Bunları bir çerçeveye alacağız. Sansür, yasaklama ve engelleme söz konusu olmayacak” diye konuştu. Almanya ve Fransa modeli AK Parti, sosyal medyanın denetimi konusunda ABD, Almanya, Avusturya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki kanunları inceliyor. Almanya’da çıkarılan kanunla sosyal medya şirketlerine, anayasaya aykırı örgütlerin propagandası ve sembollerinin yayılması, ihanet durumu oluşturan sahtecilik, hakarete veya suça yönelten beyanlarda bulunma gibi içerikleri, şikâyet gelmesinin üzerinden en geç 24 saat sonra kaldırma yükümlülüğü getirilmişti. Buna uymadıklarında 50 milyon avroya varan cezalar hüküm altına alınmıştı. Bir yılda 100’den fazla şikâyet alan platformlar yılda iki defa Almanca rapor hazırlamaları ve bu raporlarda şikâyetleri nasıl ele aldıklarını belirtmeleri gerekiyor. Kanunun yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra, Facebook’un gelen şikâyete tabi içeriklerin yüzde 21.2’sini, YouTube’un yüzde 27.1’ini, Twitter’ın ise yüzde 10.8’ini kaldırdığı görüldü. Fransa’da ise dijital mecralarda yalan haberlerin yayılmasını önlemek için ‘Yalan haber kanunu’ çıkarılmıştı. Kanun ile sosyal medya platformlarının seçim süreçlerinde sponsorlu içerikler hakkında hesap vermeleri hüküm altına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210723/selvi-erdoganin-sosyal-medya-duzenlemesi-konusunda-bu-denli-kararli-oldugunun-farkinda-degildim-1045031993.html

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