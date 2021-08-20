Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210820/ttb-paylasti-saglik-calisanlarina-hakaret-edip-sopayla-saldirmaya-calisti-1048190235.html
TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı
TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık merkezinde bulunan sağlık çalışanlarına dışarıdan hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayla camı kırmaya çalışan bir... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T13:43+0300
2021-08-20T13:44+0300
video
amasya
sağlık
edremit
şiddet
sağlık çalışanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048190084_149:0:1852:958_1920x0_80_0_0_49a30081e8cafc49ffb5cd090856e264.jpg
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.'Sağlıkta şiddet sona ersin' etiketiyle paylaşılan videoda sağlık merkezinde bulunan personellere dışarıdaki bir kişinin hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayı camı kırmaya çalıştığı, o sırada bir sağlık çalışanının kapıyı korumaya çalıştığı, başka bir çalışanın da "Polis nerede acaba?" dediği kameraya yansıyor.'Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır'TTB o görüntüleri şu notla paylaştı:
amasya
edremit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048190084_362:0:1639:958_1920x0_80_0_0_d790eae0efb13fea58f8186efa177a52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, amasya, sağlık, edremit, şiddet, sağlık çalışanı

TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı

13:43 20.08.2021 (güncellendi: 13:44 20.08.2021)
© Twitter/TTBSağlık çalışanlarına hakaret edip, sopayla saldırdı
Sağlık çalışanlarına hakaret edip, sopayla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Twitter/TTB
Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık merkezinde bulunan sağlık çalışanlarına dışarıdan hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayla camı kırmaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.
'Sağlıkta şiddet sona ersin' etiketiyle paylaşılan videoda sağlık merkezinde bulunan personellere dışarıdaki bir kişinin hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayı camı kırmaya çalıştığı, o sırada bir sağlık çalışanının kapıyı korumaya çalıştığı, başka bir çalışanın da "Polis nerede acaba?" dediği kameraya yansıyor.
'Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır'
TTB o görüntüleri şu notla paylaştı:
“Amasya ve Edremit’te sağlık emekçilerine dönük saldırıları kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganlarla ilgili sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır.”
000002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı
14:48Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
14:38'İspanya, Rus gemilerinin Ceuta Limanı'na girmesine izin vermedi'
14:28Yeni araştırma: 3. doz Sinovac aşısı bağışıklığı 5 kata kadar artırıyor
14:17‘Hindistan, Rusya ile 70 bin adet Kalaşnikof satın almak için anlaşma imzaladı’
14:13İstanbul Valisi Yerlikaya: 16 ilçede 436 düzensiz göçmen yakalandı
14:00Erdoğan'dan muhalefete tepki: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
13:43TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı
13:37Van Gogh'un çalıntı tablolarını satın alan İtalyan mafya üyesi, Dubai'de gözaltına alındı
13:30Kovaladığı hırsızların aracıyla evine dönmüş
13:26Rusya, havalandığı taşıyıcı uçağa geri dönebilecek İHA geliştiriyor
13:22Amerikan füzelerinin yerinin alacak BOZDOĞAN, 2022’de envantere giriyor
13:19Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı
13:192 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
13:1528 Şubat davasında cezası kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
13:12Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor
13:09Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi
13:02Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Ben olsam aşı olup PCR zorunluluğundan kurtulurum
12:57Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
12:49Akşener: Keşke söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse