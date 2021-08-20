https://tr.sputniknews.com/20210820/ttb-paylasti-saglik-calisanlarina-hakaret-edip-sopayla-saldirmaya-calisti-1048190235.html

TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı

TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık merkezinde bulunan sağlık çalışanlarına dışarıdan hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayla camı kırmaya çalışan bir... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T13:43+0300

2021-08-20T13:43+0300

2021-08-20T13:44+0300

video

amasya

sağlık

edremit

şiddet

sağlık çalışanı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.'Sağlıkta şiddet sona ersin' etiketiyle paylaşılan videoda sağlık merkezinde bulunan personellere dışarıdaki bir kişinin hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayı camı kırmaya çalıştığı, o sırada bir sağlık çalışanının kapıyı korumaya çalıştığı, başka bir çalışanın da "Polis nerede acaba?" dediği kameraya yansıyor.'Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır'TTB o görüntüleri şu notla paylaştı:

amasya

edremit

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2021

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video, amasya, sağlık, edremit, şiddet, sağlık çalışanı