TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.'Sağlıkta şiddet sona ersin' etiketiyle paylaşılan videoda sağlık merkezinde bulunan personellere dışarıdaki bir kişinin hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayı camı kırmaya çalıştığı, o sırada bir sağlık çalışanının kapıyı korumaya çalıştığı, başka bir çalışanın da "Polis nerede acaba?" dediği kameraya yansıyor.'Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır'TTB o görüntüleri şu notla paylaştı:
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık merkezinde bulunan sağlık çalışanlarına dışarıdan hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayla camı kırmaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan bir kişinin videosunu paylaştı.
'Sağlıkta şiddet sona ersin' etiketiyle paylaşılan videoda sağlık merkezinde bulunan personellere dışarıdaki bir kişinin hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayı camı kırmaya çalıştığı, o sırada bir sağlık çalışanının kapıyı korumaya çalıştığı, başka bir çalışanın da "Polis nerede acaba?" dediği kameraya yansıyor.
'Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır'
TTB o görüntüleri şu notla paylaştı:
“Amasya ve Edremit’te sağlık emekçilerine dönük saldırıları kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganlarla ilgili sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır.”
Amasya ve Edremit'te sağlık emekçilerine dönük saldırıları kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Saldırganlarla ilgili sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır.