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https://tr.sputniknews.com/20210820/tunus-cumhurbaskani-said-yeni-kabine-onumuzdeki-gunlerde-duyurulacak-1048176164.html
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni kabine önümüzdeki günlerde duyurulacak
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni kabine önümüzdeki günlerde duyurulacak
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümet oluşumunun önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacağını ifade etti. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T00:36+0300
2021-08-20T00:36+0300
dünya
tunus
kabine
hükümet
kays said
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trabelsi ve Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanlığı'nın yürütülmesinden sorumlu Siham el-Bugdiri'yi kabul etti.Said, görüşmede yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni hükümet oluşumunun açıklanacağını duyurarak, "Hangisi daha iyi, devletin yokluğu mu, yoksa hükümetin kısa bir süreliğine yokluğu mu? Devleti anayasa çerçevesinde koruyorum ve ne yazık ki darbeden bahsedenler var" dedi.İzlediği yol haritasının Tunus halkının çizdiği yol olduğunu vurgulayan Said, "Azim ve kararlılıkla gideceğim tek yol Tunus halkının seçtiği yol" ifadelerini kullandı.Devletin ve kamu tesislerinin devam ettiğini ifade eden Said, yönetim içinde ve Tunus devleti adına canla başla çalışan vatanseverlerin olduğunu vurgulayarak, devletin ortadan kalkmasını isteyenlerin da olduğunu belirtti.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210727/tunus-cumhurbaskani-saidden-aldigi-kararlari-darbe-olarak-nitelendirenlere-yanit-hukuk-derslerini-1045063745.html
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tunus, kabine, hükümet, kays said

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni kabine önümüzdeki günlerde duyurulacak

00:36 20.08.2021
© AP Photo / Slim AbidTunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Slim Abid
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümet oluşumunun önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacağını ifade etti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trabelsi ve Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanlığı'nın yürütülmesinden sorumlu Siham el-Bugdiri'yi kabul etti.
Said, görüşmede yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni hükümet oluşumunun açıklanacağını duyurarak, "Hangisi daha iyi, devletin yokluğu mu, yoksa hükümetin kısa bir süreliğine yokluğu mu? Devleti anayasa çerçevesinde koruyorum ve ne yazık ki darbeden bahsedenler var" dedi.
İzlediği yol haritasının Tunus halkının çizdiği yol olduğunu vurgulayan Said, "Azim ve kararlılıkla gideceğim tek yol Tunus halkının seçtiği yol" ifadelerini kullandı.
Devletin ve kamu tesislerinin devam ettiğini ifade eden Said, yönetim içinde ve Tunus devleti adına canla başla çalışan vatanseverlerin olduğunu vurgulayarak, devletin ortadan kalkmasını isteyenlerin da olduğunu belirtti.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
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