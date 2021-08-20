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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T19:30+0300
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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti

19:30 20.08.2021
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Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.
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