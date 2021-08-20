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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210820/ucaktan-dusen-afganlarin-goruntulerini-dunyaya-servis-eden-gazeteci-o-anlari-anlatti-1048187793.html
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
Afganistanlı Gazeteci Tariq Majidi, Afganistan’dan kaçmak isteyen vatandaşların uçaktan düşme anlarını anlatarak, “Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T12:57+0300
2021-08-20T13:02+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kabil
havalimanı
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Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’e girdikten sonra binlerce Afgan vatandaş ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı’na akın etti. Afgan Gazeteci ise trajik ve dehşet verici bir görüntüyü dünyaya servis etti. Havalimanı’ndan havalanan uçağa tutunan 3 Afgan’ın uçaktan düşerek hayatını kaybettiği görüntüleri yayınladı. Gazeteci Majidi o anları İHA muhabiri Mevlüt İşli’ye anlattı.Majidi, Kabil’deki olayın oldukça trajik ve şoke edici olduğunu belirterek, “Hem bizim insanımızı hem de tüm dünyadaki insanları oldukça etkiledi. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi. Taliban’ın Kabil'e girmesiyle Kabil'deki binlerce insan evlerini terk ettiler. Afganistan’dan kaçma fırsatı bulabilmek adına, hayatlarına kurtarabilmek adına havaalanına akın ettiler. Bu trajik olay gerçekleştiğinde maalesef bazıları kendini Amerikan uçağının tekerleklerine veya kanatlarına saklamaya çalıştı” dedi. Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan’dan ayrıldığını kaydetti. Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, “Afganistan’dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım. Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım” şeklinde konuştu. Afgan halkından bilgi almak için olay yerine gittiğini belirten Majidi, “Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Yerel halka sorduğumda, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında genç bir Afgan adamın uçaktan düşerek hayatını kaybettiğini anladıklarını söylediler. Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan’daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi” diye konuştu.'Taliban savaşçıları, örneğin kadın haklarına 20 yıl önceki gibi yaklaşıyorlar'Afganistan’ın tamamen barış içerisinde yaşayacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Afgan Gazeteci, “Taliban’ın kadın haklarına, basın özgürlüğüne ve bu ülkenin son 20 yılda başardıklarına saygı göstermesi gerektiğini biliyorlar. Ama şu an ülkenin dört bir yanından gelen haberlerden de anlıyoruz ki Taliban savaşçıları, örneğin kadın haklarına 20 yıl önceki gibi yaklaşıyorlar. Yani kadınların evlerinde olmalarını, çalışmayı bırakmalarını, üniversiteye gitmemelerini istiyorlar. Bu tarz şeyler insanları gelecek hakkında olumsuz düşündürmeye itiyor” değerlendirmesinde bulundu.'Bunun bedelini bizim insanımız ödedi'Afgan Gazeteci Majidi, Başkan Eşref Gani’nin Taliban’ın gücünü ve destekçilerini küçümsediğinin altını çizerek şunları kaydetti:“Başkan Gani her zaman 'görevimden ayrılmayacağım' derdi. Taliban barış istiyorsa gelip bizle konuşmalı ve barış anlaşması yapmalı derdi. Ama Taliban sürekli buna karşı çıkardı ve görevde o olduğu sürece savaşacaklarını, Afgan hükümetiyle herhangi bir barış anlaşması yapmayacaklarını söylerlerdi. Her şey kötüye gittiğinde, yerleşim yerleri Taliban’ın eline geçtiğinde o son anda terk etti burayı. Ve üzgünüm ki bunun bedelini bizim insanımız ödedi. Binlerce insanımız öldü, binlerce insanımız yer değiştirmek zorunda kaldı.”Birçok Afgan’ın Gani’yi hain ilan ettiğini dile getiren Majidi, “Çünkü o, Afganistan’daki savaşın gerçeklerini çok hafife aldı. Güçte kalınca Taliban’la savaşacağını ve bir barış olmayacağını bilmiyordu” dedi.'İnsanlar her gün havaalanına koşuyor ve orada uçmayı ve kendi ve sevdiklerinin hayatlarını kurtarmayı bekliyor'Şu anda Afganların Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran’dan ve birçok komşu ülkeden vize almaya çalıştığını aktaran Majidi, “Şu anda bildiğim kadarıyla birçok insan mallarını mülklerini, şirketlerini, kısacası ellerinde olan her şeyleri satıyorlar. Vize alabilmeyi bekliyorlar. En kısa sürede Afganistan ayrılmayı planlıyorlar. Ama söylediğim gibi şu anda güvenlik endişesi sebebiyle hiçbir uluslararası uçuş yok. Bundan dolayı insanlar her gün havaalanına koşuyor ve orada uçmayı ve kendi ve sevdiklerinin hayatlarını kurtarmayı bekliyor. Durum tamamen değişti. Ülkede kalmak için umudu olanlar için de durum değişti. Ülkelerini inşa etmek ve ülkesi adına çalışmak isteyenler adına durum değişti” açıklamasında bulundu.Şu anda Afganistan’ın dört bir yandan insanların ülkeden ayrılmak için çalıştığını belirten Majidi, "Gitmek istedikleri ve hedefledikleri bir numaralı yer de Türkiye. Binlerce insan vize alabilmek için Kabil'deki Türk konsolosluğuna başvurdu” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Afganistan üzerinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Majidi, “Afganları Taliban’la yalnız bırakmak çok büyük bir tehlike çünkü Taliban her şeyi yapabilir, yirmi yıl önceki gibi. Bu noktada Türkiye’den ve çevre ülkelerden Taliban üzerine baskı yapmalarını ve Taliban’ın azınlıklara saygı duymasını, ülkenin başardıklarına saygı duymalarını ve kadınlara saygı duymalarını, kadınların özgürce okullara ve işlere gidebilmesini sağlamalarını bekliyoruz. Türkiye gibi bölgesel ve önemli ülkelerden ülkemizde olup bitenleri takip etmesini, böylece ülkemizde iyi bir barış ortamı inşa etmelerini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.
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afganistan, taliban, kabil, havalimanı

Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı

12:57 20.08.2021 (güncellendi: 13:02 20.08.2021)
© İHATariq Majidi
Tariq Majidi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA
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Afganistanlı Gazeteci Tariq Majidi, Afganistan’dan kaçmak isteyen vatandaşların uçaktan düşme anlarını anlatarak, “Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi” dedi.
Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’e girdikten sonra binlerce Afgan vatandaş ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı’na akın etti. Afgan Gazeteci ise trajik ve dehşet verici bir görüntüyü dünyaya servis etti. Havalimanı’ndan havalanan uçağa tutunan 3 Afgan’ın uçaktan düşerek hayatını kaybettiği görüntüleri yayınladı. Gazeteci Majidi o anları İHA muhabiri Mevlüt İşli’ye anlattı.
Majidi, Kabil’deki olayın oldukça trajik ve şoke edici olduğunu belirterek, “Hem bizim insanımızı hem de tüm dünyadaki insanları oldukça etkiledi. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi. Taliban’ın Kabil'e girmesiyle Kabil'deki binlerce insan evlerini terk ettiler. Afganistan’dan kaçma fırsatı bulabilmek adına, hayatlarına kurtarabilmek adına havaalanına akın ettiler. Bu trajik olay gerçekleştiğinde maalesef bazıları kendini Amerikan uçağının tekerleklerine veya kanatlarına saklamaya çalıştı” dedi.
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Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan’dan ayrıldığını kaydetti. Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, “Afganistan’dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım. Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım” şeklinde konuştu.
Afgan halkından bilgi almak için olay yerine gittiğini belirten Majidi, “Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Yerel halka sorduğumda, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında genç bir Afgan adamın uçaktan düşerek hayatını kaybettiğini anladıklarını söylediler. Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan’daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi” diye konuştu.

'Taliban savaşçıları, örneğin kadın haklarına 20 yıl önceki gibi yaklaşıyorlar'

Afganistan’ın tamamen barış içerisinde yaşayacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Afgan Gazeteci, “Taliban’ın kadın haklarına, basın özgürlüğüne ve bu ülkenin son 20 yılda başardıklarına saygı göstermesi gerektiğini biliyorlar. Ama şu an ülkenin dört bir yanından gelen haberlerden de anlıyoruz ki Taliban savaşçıları, örneğin kadın haklarına 20 yıl önceki gibi yaklaşıyorlar. Yani kadınların evlerinde olmalarını, çalışmayı bırakmalarını, üniversiteye gitmemelerini istiyorlar. Bu tarz şeyler insanları gelecek hakkında olumsuz düşündürmeye itiyor” değerlendirmesinde bulundu.

'Bunun bedelini bizim insanımız ödedi'

Afgan Gazeteci Majidi, Başkan Eşref Gani’nin Taliban’ın gücünü ve destekçilerini küçümsediğinin altını çizerek şunları kaydetti:
“Başkan Gani her zaman 'görevimden ayrılmayacağım' derdi. Taliban barış istiyorsa gelip bizle konuşmalı ve barış anlaşması yapmalı derdi. Ama Taliban sürekli buna karşı çıkardı ve görevde o olduğu sürece savaşacaklarını, Afgan hükümetiyle herhangi bir barış anlaşması yapmayacaklarını söylerlerdi. Her şey kötüye gittiğinde, yerleşim yerleri Taliban’ın eline geçtiğinde o son anda terk etti burayı. Ve üzgünüm ki bunun bedelini bizim insanımız ödedi. Binlerce insanımız öldü, binlerce insanımız yer değiştirmek zorunda kaldı.”
Birçok Afgan’ın Gani’yi hain ilan ettiğini dile getiren Majidi, “Çünkü o, Afganistan’daki savaşın gerçeklerini çok hafife aldı. Güçte kalınca Taliban’la savaşacağını ve bir barış olmayacağını bilmiyordu” dedi.
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'İnsanlar her gün havaalanına koşuyor ve orada uçmayı ve kendi ve sevdiklerinin hayatlarını kurtarmayı bekliyor'

Şu anda Afganların Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran’dan ve birçok komşu ülkeden vize almaya çalıştığını aktaran Majidi, “Şu anda bildiğim kadarıyla birçok insan mallarını mülklerini, şirketlerini, kısacası ellerinde olan her şeyleri satıyorlar. Vize alabilmeyi bekliyorlar. En kısa sürede Afganistan ayrılmayı planlıyorlar. Ama söylediğim gibi şu anda güvenlik endişesi sebebiyle hiçbir uluslararası uçuş yok. Bundan dolayı insanlar her gün havaalanına koşuyor ve orada uçmayı ve kendi ve sevdiklerinin hayatlarını kurtarmayı bekliyor. Durum tamamen değişti. Ülkede kalmak için umudu olanlar için de durum değişti. Ülkelerini inşa etmek ve ülkesi adına çalışmak isteyenler adına durum değişti” açıklamasında bulundu.
Şu anda Afganistan’ın dört bir yandan insanların ülkeden ayrılmak için çalıştığını belirten Majidi, "Gitmek istedikleri ve hedefledikleri bir numaralı yer de Türkiye. Binlerce insan vize alabilmek için Kabil'deki Türk konsolosluğuna başvurdu” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Afganistan üzerinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Majidi, “Afganları Taliban’la yalnız bırakmak çok büyük bir tehlike çünkü Taliban her şeyi yapabilir, yirmi yıl önceki gibi. Bu noktada Türkiye’den ve çevre ülkelerden Taliban üzerine baskı yapmalarını ve Taliban’ın azınlıklara saygı duymasını, ülkenin başardıklarına saygı duymalarını ve kadınlara saygı duymalarını, kadınların özgürce okullara ve işlere gidebilmesini sağlamalarını bekliyoruz. Türkiye gibi bölgesel ve önemli ülkelerden ülkemizde olup bitenleri takip etmesini, böylece ülkemizde iyi bir barış ortamı inşa etmelerini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.
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