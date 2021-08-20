https://tr.sputniknews.com/20210820/uluslararasi-kizilhac-komitesi-yemende-bu-yil-yaklasik-3-milyon-cocuk-okula-gidemeyecek-1048203305.html

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Yemen'de bu yıl yaklaşık 3 milyon çocuk okula gidemeyecek

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Yemen'de bu yıl yaklaşık 3 milyon çocuk okula gidemeyecek

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen Delegasyonu Başkanı Katharina Ritz, Yemen'de bu yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun okula gidemeyeceğini belirtti. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T23:54+0300

2021-08-20T23:54+0300

2021-08-20T23:54+0300

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yemen

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açlık

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Ritz, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Twitter hesabından açıklama yaptı.Ülkede yaşanan savaş nedeniyle yüzlerce okulun yıkıldığını veya hasar gördüğünü belirten Ritz, bu yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun eğitime devam edemeyeceğine dikkati çekti.ICRC yetkilisi, Yemenli çocukların da tüm dünya çocukları gibi okul sıralarına dönmesi gerektiğini vurguladı.Yemen'de yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşık bir hafta önce başladı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 8.1 milyon çocuğun acil eğitim yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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yemen, uluslararası kızılhaç komitesi, açlık