https://tr.sputniknews.com/20210820/yaklasik-3-saat-suren-putin-merkel-gorusmesi-sona-erdi-1048196836.html
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Merkel görüşmesi sona erdi
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Merkel görüşmesi sona erdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaklaşık 3 saat süren görüşme sona erdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T17:33+0300
2021-08-20T17:33+0300
2021-08-20T18:21+0300
dünya
rusya
almanya
vladimir putin
angela merkel
kremlin
ikili görüşme
ziyaret
görüşme
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Moskova’da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, koronavirüsle mücadele, Afganistan’daki durum ve Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilme süreci ele alındı.Putin: Merkel ile görüşme yapıcı geçtiRusya Devle Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Sayın Federal Şansölye ile bugünkü görüşme geleneksel olarak yapıcı, iş koşullarında geçti. Heyetlerin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde Rus-Alman ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdik, geniş yelpazede birçok konuda görüş alış verişini gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.‘Afganistan’ın dağılmasını önlemeliyiz’Putin, “Taliban bugün neredeyse ülkenin tümünü kontrol ediyor, buna başkent de dahil. Bu gerçek. Hareket ederken bu gerçek göz önünde bulundurulmalı ve elbette Afganistan’ın dağılması önlenmeli” dedi.Rus lider, “Görüşümüze göre, şu anda en önemli konu, Afganistan’dan her türden teröristin, sığınmacı kılıfı altında da dahil komşu ülkelerin topraklarına sızmasını önlemek” ifadesini kullandı.‘Belarus’taki anlaşmazlıklar anayasal çerçeve içinde hallolmalı’Almanya Başbakanı Merkel’in görüşmede Belarus konusunu da gündeme getirdiğini söyleyen Putin şu şekilde konuştu: “Elbette Belarus’taki durum da söz konusuydu. Sayın Şansölye bu konuya da değindi. Belarus toplumun içindeki çelişkilerin, dış müdahale olmadan yalnızca anayasal ve hukuk çerçevesinde ve yalnızca Belarusluların kendileri tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.”‘Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorun halâ çözüm bekliyor’Görüşmede ele alınan uluslararası konulardan birinin Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorunun çözümüyle ilgili olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı, Alman Başbakanı’nın Ukrayna'da krizin çözümü için çok şey yaptığına dikkat çekerek, “Bugün Rusya ve Almanya tarafından, Ukrayna’nın güneydoğusundaki temas hattındaki gerilimin artmasından duyulan büyük endişe dile getirildi. Bu konuyu müzakere ettik ve müzakerenin en yakın zamanda devam edeceğini umuyorum” dedi.“Biz birlikte Donbas’a barışı yeniden getirme imkanını çok aradık” diyen Putin, “Maalesef bunu henüz başaramadık” diye ekledi.‘Diğer ülkelere kendi değerlerinizi dayatmayın’Afganistan’ı çok iyi bildiklerini dile getiren Putin, “Bu ülkenin düzenin nasıl olduğuna ve bu ülkeye alışık olmadığı yönetim ve sosyal yaşam biçimlerini dayatma çabalarının ne kadar verimsiz olduğuna ikna olmuş durumdayız” ifadesini kullandı.Rus lider, “Bu türden sosyal ve siyasi deneyler henüz bir kez olsun bile başarıyla sonuçlanmadı ve sadece ülkelerin dağılmasına, siyasi ve sosyal sistemlerinin gerilemesine yol açıyor” diye ekledi.‘Navalnıy siyasi faaliyetten dolayı değil, işlediği suçlar yüzünden hapiste’Putin, gazetecilerin Rus bloger Aleksey Navalnıy ile ilgili soruya, “Anımsadığınız şahıs siyasi faaliyetinden dolayı değil, yabancı ortaklara yönelik işlediği suçlardan dolayı mahkum değildi. Siyasi faaliyete gelince, kimse iş projelerini hayata geçirmek için siyasi faaliyetin arkasına saklanmamalı, üstelik bunu, yasaları çiğneyerek yapmamalı” yanıtını verdi.Yolsuzlukla mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu ama siyasi mücadele aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı, “Aslında ancak kendileri yasaları titiz biçimde yerine getiren kişiler yolsuzlukla mücadele etmeli. Bu, yolsuzlukla mücadelenin etkili olması için önemli şartlardan biri” yorumunda bulundu.Putin, Navalnıy’a verilen cezanın bir mahkeme kararı olduğunu kaydederek bu karara saygı duyma çağrısında bulundu.
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rusya, almanya, vladimir putin, angela merkel, kremlin, ikili görüşme, ziyaret, görüşme
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Merkel görüşmesi sona erdi
17:33 20.08.2021 (güncellendi: 18:21 20.08.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaklaşık 3 saat süren görüşme sona erdi.
Moskova’da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, koronavirüsle mücadele, Afganistan’daki durum ve Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilme süreci ele alındı.
Putin: Merkel ile görüşme yapıcı geçti
Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Sayın Federal Şansölye ile bugünkü görüşme geleneksel olarak yapıcı, iş koşullarında geçti. Heyetlerin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde Rus-Alman ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdik, geniş yelpazede birçok konuda görüş alış verişini gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
‘Afganistan’ın dağılmasını önlemeliyiz’
Putin, “Taliban bugün neredeyse ülkenin tümünü kontrol ediyor, buna başkent de dahil. Bu gerçek. Hareket ederken bu gerçek göz önünde bulundurulmalı ve elbette Afganistan’ın dağılması önlenmeli” dedi.
Rus lider, “Görüşümüze göre, şu anda en önemli konu, Afganistan’dan her türden teröristin, sığınmacı kılıfı altında da dahil komşu ülkelerin topraklarına sızmasını önlemek” ifadesini kullandı.
‘Belarus’taki anlaşmazlıklar anayasal çerçeve içinde hallolmalı’
Almanya Başbakanı Merkel’in görüşmede Belarus konusunu da gündeme getirdiğini söyleyen Putin şu şekilde konuştu:
“Elbette Belarus’taki durum da söz konusuydu. Sayın Şansölye bu konuya da değindi. Belarus toplumun içindeki çelişkilerin, dış müdahale olmadan yalnızca anayasal ve hukuk çerçevesinde ve yalnızca Belarusluların kendileri tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.”
‘Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorun halâ çözüm bekliyor’
Görüşmede ele alınan uluslararası konulardan birinin Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorunun çözümüyle ilgili olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı, Alman Başbakanı’nın Ukrayna'da krizin çözümü için çok şey yaptığına dikkat çekerek, “Bugün Rusya ve Almanya tarafından, Ukrayna’nın güneydoğusundaki temas hattındaki gerilimin artmasından duyulan büyük endişe dile getirildi. Bu konuyu müzakere ettik ve müzakerenin en yakın zamanda devam edeceğini umuyorum” dedi.
“Biz birlikte Donbas’a barışı yeniden getirme imkanını çok aradık” diyen Putin, “Maalesef bunu henüz başaramadık” diye ekledi.
‘Diğer ülkelere kendi değerlerinizi dayatmayın’
Afganistan’ı çok iyi bildiklerini dile getiren Putin, “Bu ülkenin düzenin nasıl olduğuna ve bu ülkeye alışık olmadığı yönetim ve sosyal yaşam biçimlerini dayatma çabalarının ne kadar verimsiz olduğuna ikna olmuş durumdayız” ifadesini kullandı.
Rus lider, “Bu türden sosyal ve siyasi deneyler henüz bir kez olsun bile başarıyla sonuçlanmadı ve sadece ülkelerin dağılmasına, siyasi ve sosyal sistemlerinin gerilemesine yol açıyor” diye ekledi.
‘Navalnıy siyasi faaliyetten dolayı değil, işlediği suçlar yüzünden hapiste’
Putin, gazetecilerin Rus bloger Aleksey Navalnıy ile ilgili soruya, “Anımsadığınız şahıs siyasi faaliyetinden dolayı değil, yabancı ortaklara yönelik işlediği suçlardan dolayı mahkum değildi. Siyasi faaliyete gelince, kimse iş projelerini hayata geçirmek için siyasi faaliyetin arkasına saklanmamalı, üstelik bunu, yasaları çiğneyerek yapmamalı” yanıtını verdi.
Yolsuzlukla mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu ama siyasi mücadele aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı, “Aslında ancak kendileri yasaları titiz biçimde yerine getiren kişiler yolsuzlukla mücadele etmeli. Bu, yolsuzlukla mücadelenin etkili olması için önemli şartlardan biri” yorumunda bulundu.
Putin, Navalnıy’a verilen cezanın bir mahkeme kararı olduğunu kaydederek bu karara saygı duyma çağrısında bulundu.