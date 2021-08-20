https://tr.sputniknews.com/20210820/yeni-arastirma-3-doz-sinovac-asisi-bagisikligi-5-kata-kadar-artiriyor-1048191226.html
Yeni araştırma: 3. doz Sinovac aşısı bağışıklığı 5 kata kadar artırıyor
Yeni araştırma: 3. doz Sinovac aşısı bağışıklığı 5 kata kadar artırıyor
Aşı uzmanı Dr. Ajit Pal Singh Raina, Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısı ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Dr. Ajit... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T14:28+0300
2021-08-20T14:28+0300
2021-08-20T14:51+0300
savunma
antik
bağışıklık
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043667233_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_b2968d730abd7b5ab1cc549653a551a8.jpg
2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran kişilerin 6 ay sonra 3. doz yaptırmaları halinde, Kovid-19’a karşı kazanılan bağışıklığın 3 ila 5 kat artırabileceği açıklandı.Malezya merkezli Pharmaniaga Berhad ilaç şirketinde, aşı uzmanı Dr. Ajit Pal Singh Raina, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısıyla ilgili yapılan son bağışıklık devamlılığı araştırmasının, 2 dozun iyi bir ‘immünojenisiteyi’ (bağışıklık tepkisini tetikleme yeteneği) sağladığını belirtti.Dr. Ajit Pal, 6 ay sonra etkisizleştirme antikorlarının seviyesinin azalmasına rağmen, 2 dozla yapılan bir aşılama programının güçlü bir bağışıklık belleği oluşturduğunu ifade etti.'3. doz aşı gerekli mi?'“3. doz aşı gerekli mi?” sorusunu yanıtlayan uzman, bu verilerden yola çıkarak, 3. CoronaVac dozunun ‘etkisizleştirici’ antikorları ciddi bir şekilde artıracağını ve daha iyi bir bağışıklık sağlayacağını söyledi.'Zamanlama kritik'Bu durumun 3. dozdan sonra daha yüksek antikor oranlarını sağlayan AstraZeneca gibi diğer aşılarının durumuyla tutarlı olduğunu anlatan Dr. Ajit Pal, 3. dozun zamanlamasına dikkat çekti:Dr. Ajit Pal, Citing University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmalara atıf yaparak, diğer aşılarda da Kovid-19'a karşı sağlanan bağışıklığın en erken 6. haftadan itibaren düşmeye başladığını söyledi. 10. haftadan sonra ise, anikor seviyesi neredeyse yarıya kadar azaldığını anlatan Dr. Ajit Pal, bu da 3. dozun gerekli olduğunu doğruladığını ifade etti.'Tüm aşılarda antikor düşüşü yaşanıyor''Dr. Ajit Pal, aşılarının sağladığı antikorlarda düşüşü ölçmek için kullanılan yöntemlerin farklı olduğunu, bu yüzden sonuçların karşılaştırılabilir olmadığına rağmen, tüm aşılarda antikor seviyesine düşüş yaşandığını vurguladıİngiliz tıp dergisi The Lancet’te 600'den fazla aşıyla ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen verilere dayandığını belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043667233_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_868690691c244b62489d2f2c6528ff13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antik, bağışıklık, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı
Yeni araştırma: 3. doz Sinovac aşısı bağışıklığı 5 kata kadar artırıyor
14:28 20.08.2021 (güncellendi: 14:51 20.08.2021)
Aşı uzmanı Dr. Ajit Pal Singh Raina, Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısı ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Dr. Ajit Pal'a göre, 2. doz aşıdan 6 ay sonra yapılan 3. doz aşının bağışıklık yanıtını 3 ila 5 kat artırıyor.
2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
aşısını yaptıran kişilerin 6 ay sonra 3. doz yaptırmaları halinde, Kovid-19’a karşı kazanılan bağışıklığın 3 ila 5 kat artırabileceği
açıklandı.
Malezya merkezli Pharmaniaga Berhad ilaç şirketinde, aşı uzmanı Dr. Ajit Pal Singh Raina, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısıyla ilgili yapılan son bağışıklık devamlılığı araştırmasının, 2 dozun iyi bir ‘immünojenisiteyi’ (bağışıklık tepkisini tetikleme yeteneği) sağladığını belirtti.
Dr. Ajit Pal, 6 ay sonra etkisizleştirme antikorlarının seviyesinin azalmasına rağmen, 2 dozla yapılan bir aşılama programının güçlü bir bağışıklık belleği oluşturduğunu ifade etti.
'3. doz aşı gerekli mi?'
“3. doz aşı gerekli mi?” sorusunu yanıtlayan uzman, bu verilerden yola çıkarak, 3. CoronaVac dozunun ‘etkisizleştirici’ antikorları ciddi bir şekilde artıracağını ve daha iyi bir bağışıklık sağlayacağını söyledi.
'Zamanlama kritik'
Bu durumun 3. dozdan sonra daha yüksek antikor oranlarını sağlayan AstraZeneca gibi diğer aşılarının durumuyla tutarlı olduğunu anlatan Dr. Ajit Pal, 3. dozun zamanlamasına dikkat çekti:
"Ayrıca, güçlendirici doz için zamanlamanın kritik olduğunu ve çok erken verilmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var.”
Dr. Ajit Pal, Citing University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmalara atıf yaparak, diğer aşılarda da Kovid-19'a karşı sağlanan bağışıklığın en erken 6. haftadan itibaren düşmeye başladığını söyledi. 10. haftadan sonra ise, anikor seviyesi neredeyse yarıya kadar azaldığını anlatan Dr. Ajit Pal, bu da 3. dozun gerekli olduğunu doğruladığını ifade etti.
'Tüm aşılarda antikor düşüşü yaşanıyor''
Dr. Ajit Pal, aşılarının sağladığı antikorlarda düşüşü ölçmek için kullanılan yöntemlerin farklı olduğunu, bu yüzden sonuçların karşılaştırılabilir olmadığına rağmen, tüm aşılarda antikor seviyesine düşüş yaşandığını vurguladı
İngiliz tıp dergisi The Lancet’te 600'den fazla aşıyla ilgili yapılan araştırmalardan
elde edilen verilere dayandığını belirtildi.