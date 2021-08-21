ABD, bazı Rus silahlarının ithalatını kısıtladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yaptırımın, Rusya yapımı bazı ateşli silah türlerinin ve mühimmatın ithalatı ile nükleer ve füze ürünlerinin ve teknolojilerinin ihracatını kapsayacağı ifade edildi.Açıklamada, yaptırım kararının, 'Rusya’nın kimyasal silah kullanması' ile ilgili olduğu ve en az 12 ay yürürlükte olacağı iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya yapımı bazı ateşli silah türlerinin ithalatına ve nükleer teknoloji ihracatına kısıtlama getirildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yaptırımın, Rusya yapımı bazı ateşli silah türlerinin ve mühimmatın ithalatı ile nükleer ve füze ürünlerinin ve teknolojilerinin ihracatını kapsayacağı ifade edildi.
Açıklamada, yaptırım kararının, 'Rusya’nın kimyasal silah kullanması' ile ilgili olduğu ve en az 12 ay yürürlükte olacağı iddia edildi.