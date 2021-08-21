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ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor
ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor
ABD yönetiminin haziran ayında uygulamadan kaldırdığı, sığınmacıların Meksika’da bekletilmesini öngören Göçmen Koruma Protokolü (MPP), mahkeme kararıyla hafta... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T02:34+0300
2021-08-21T02:34+0300
dünya
abd
joe biden
meksika
sığınmacı
sınır
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ABD'de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde uygulamaya konulan ve mevcut yönetimin sona erdirdiği protokol, sığınma başvuruları tamamlanmayan on binlerce Orta Amerikalı göçmenin Meksika’da beklemesini öngörüyor.Göçmen Koruma Protokolü’nün 1 Haziran’da durdurulması üzerine Missouri ve Teksas eyaletlerinin Joe Biden yönetimine açtığı davada federal mahkeme, geçen hafta yönetimin protokolü 'bazı faydalarını göz ardı ederek keyfi ve mantıksız biçimde' durdurduğu sonucuna varmıştı.Protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre doluyorMahkeme, yönetime protokolün yeniden başlatılması için bu hafta sonuna kadar süre tanımıştı.Biden yönetiminin söz konusu kararı durdurmak amacıyla ABD 5’inci Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre hafta sonu doluyor.Protokol, sığınmacıları şiddete ve sağlıksız koşullara maruz bıraktığı gerekçesiyle Demokratlar ve göçmen hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210717/abd-meksika-sinirinda-bu-yil-icinde-gozaltina-alinan-gocmen-sayisi-1-milyonu-asti-1044989839.html
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abd, joe biden, meksika, sığınmacı, sınır

ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor

02:34 21.08.2021
© REUTERS / ADREES LATIFMeksika'dan tekneyle Rio Grande nehrini geçerek ABD sınırına varan göçmenleri duvar önünde sıraya dizen ABD'li federal sınır koruma ajanları (Penitas, Teksas)
Meksika'dan tekneyle Rio Grande nehrini geçerek ABD sınırına varan göçmenleri duvar önünde sıraya dizen ABD'li federal sınır koruma ajanları (Penitas, Teksas) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / ADREES LATIF
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ABD yönetiminin haziran ayında uygulamadan kaldırdığı, sığınmacıların Meksika’da bekletilmesini öngören Göçmen Koruma Protokolü (MPP), mahkeme kararıyla hafta sonu yeniden uygulamaya girecek.
ABD'de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde uygulamaya konulan ve mevcut yönetimin sona erdirdiği protokol, sığınma başvuruları tamamlanmayan on binlerce Orta Amerikalı göçmenin Meksika’da beklemesini öngörüyor.
Göçmen Koruma Protokolü’nün 1 Haziran’da durdurulması üzerine Missouri ve Teksas eyaletlerinin Joe Biden yönetimine açtığı davada federal mahkeme, geçen hafta yönetimin protokolü 'bazı faydalarını göz ardı ederek keyfi ve mantıksız biçimde' durdurduğu sonucuna varmıştı.

Protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre doluyor

Mahkeme, yönetime protokolün yeniden başlatılması için bu hafta sonuna kadar süre tanımıştı.
Biden yönetiminin söz konusu kararı durdurmak amacıyla ABD 5’inci Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre hafta sonu doluyor.
Protokol, sığınmacıları şiddete ve sağlıksız koşullara maruz bıraktığı gerekçesiyle Demokratlar ve göçmen hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu.
ABD, Meksika sınırı, göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2021
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ABD-Meksika sınırında bu yıl içinde gözaltına alınan göçmen sayısı 1 milyonu aştı
17 Temmuz, 19:42
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