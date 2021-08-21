https://tr.sputniknews.com/20210821/abd-siginmacilari-meksikada-bekletme-uygulamasina-geri-donuyor-1048205821.html

ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor

ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor

ABD yönetiminin haziran ayında uygulamadan kaldırdığı, sığınmacıların Meksika’da bekletilmesini öngören Göçmen Koruma Protokolü (MPP), mahkeme kararıyla hafta... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T02:34+0300

2021-08-21T02:34+0300

2021-08-21T02:34+0300

dünya

abd

joe biden

meksika

sığınmacı

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044085943_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8cad5d6a511d5253fff440d5d1e83b6b.jpg

ABD'de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde uygulamaya konulan ve mevcut yönetimin sona erdirdiği protokol, sığınma başvuruları tamamlanmayan on binlerce Orta Amerikalı göçmenin Meksika’da beklemesini öngörüyor.Göçmen Koruma Protokolü’nün 1 Haziran’da durdurulması üzerine Missouri ve Teksas eyaletlerinin Joe Biden yönetimine açtığı davada federal mahkeme, geçen hafta yönetimin protokolü 'bazı faydalarını göz ardı ederek keyfi ve mantıksız biçimde' durdurduğu sonucuna varmıştı.Protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre doluyorMahkeme, yönetime protokolün yeniden başlatılması için bu hafta sonuna kadar süre tanımıştı.Biden yönetiminin söz konusu kararı durdurmak amacıyla ABD 5’inci Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine protokolün yeniden devreye alınması için tanınan süre hafta sonu doluyor.Protokol, sığınmacıları şiddete ve sağlıksız koşullara maruz bıraktığı gerekçesiyle Demokratlar ve göçmen hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu.

https://tr.sputniknews.com/20210717/abd-meksika-sinirinda-bu-yil-icinde-gozaltina-alinan-gocmen-sayisi-1-milyonu-asti-1044989839.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, meksika, sığınmacı, sınır