https://tr.sputniknews.com/20210821/abdden-fsb-adli-bilimler-enstitusune-navalniy-yaptirimi-1048204738.html
ABD'den FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne 'Navalnıy' yaptırımı
ABD'den FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne 'Navalnıy' yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Adli Bilimler Enstitüsü ve enstitünün çalışanı olduğu belirtilen birkaç kişiyi yaptırım listesine... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T01:24+0300
2021-08-21T01:24+0300
2021-08-21T01:24+0300
dünya
rusya
abd hazine bakanlığı
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
yaptırım
aleksey navalnıy
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ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımları, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarının birinci yıldönümü ile gerekçelendirdi.Kararın, İngiltere ile koordinasyon içinde alındığı belirtilen açıklamada, yaptırımın FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne uygulandığı kaydedildi.Yaptırım listesine ayrıca enstitüde çalıştığı iddia edilen Vladimir Bogdanov, Stanislav Makşakov, Konstantin Kudryavtsev, Aleksey Aleksandrov, İvan Osipov, Vladimir Panyaev ve Aleksey Sedov da dahil edildi. Bu kişilerin, Navalnıy’a yönelik 'saldırıyı' yönettiği ve sorumlu olduğu öne sürüldü.Yaptırım listesine ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Askeri Tıp Deney Enstitüsü de dahil edildi. Enstitünün, daha önce kimyasal silah geliştirme suçlamasıyla yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla işbirliği yaptığı iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210723/lavrov-bati-duma-secimleri-oncesinde-rusya-icindeki-siyasi-durumu-sarsmaya-calisiyor-1045034838.html
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rusya, abd hazine bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), yaptırım, aleksey navalnıy
ABD'den FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne 'Navalnıy' yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Adli Bilimler Enstitüsü ve enstitünün çalışanı olduğu belirtilen birkaç kişiyi yaptırım listesine dahil etti.
ABD Hazine Bakanlığı
, yeni yaptırımları, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarının
birinci yıldönümü ile gerekçelendirdi.
Kararın, İngiltere ile koordinasyon içinde alındığı belirtilen açıklamada, yaptırımın FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne uygulandığı kaydedildi.
Yaptırım listesine ayrıca enstitüde çalıştığı iddia edilen Vladimir Bogdanov, Stanislav Makşakov, Konstantin Kudryavtsev, Aleksey Aleksandrov, İvan Osipov, Vladimir Panyaev ve Aleksey Sedov da dahil edildi. Bu kişilerin, Navalnıy’a yönelik 'saldırıyı' yönettiği ve sorumlu olduğu öne sürüldü.
Yaptırım listesine ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Askeri Tıp Deney Enstitüsü de dahil edildi. Enstitünün, daha önce kimyasal silah geliştirme suçlamasıyla yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla işbirliği yaptığı iddia edildi.