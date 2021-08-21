https://tr.sputniknews.com/20210821/abdden-fsb-adli-bilimler-enstitusune-navalniy-yaptirimi-1048204738.html

ABD'den FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne 'Navalnıy' yaptırımı

ABD'den FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne 'Navalnıy' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Adli Bilimler Enstitüsü ve enstitünün çalışanı olduğu belirtilen birkaç kişiyi yaptırım listesine... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T01:24+0300

2021-08-21T01:24+0300

2021-08-21T01:24+0300

dünya

rusya

abd hazine bakanlığı

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

yaptırım

aleksey navalnıy

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ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımları, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarının birinci yıldönümü ile gerekçelendirdi.Kararın, İngiltere ile koordinasyon içinde alındığı belirtilen açıklamada, yaptırımın FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne uygulandığı kaydedildi.Yaptırım listesine ayrıca enstitüde çalıştığı iddia edilen Vladimir Bogdanov, Stanislav Makşakov, Konstantin Kudryavtsev, Aleksey Aleksandrov, İvan Osipov, Vladimir Panyaev ve Aleksey Sedov da dahil edildi. Bu kişilerin, Navalnıy’a yönelik 'saldırıyı' yönettiği ve sorumlu olduğu öne sürüldü.Yaptırım listesine ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Askeri Tıp Deney Enstitüsü de dahil edildi. Enstitünün, daha önce kimyasal silah geliştirme suçlamasıyla yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla işbirliği yaptığı iddia edildi.

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rusya, abd hazine bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), yaptırım, aleksey navalnıy