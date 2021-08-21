https://tr.sputniknews.com/20210821/angelina-jolie-afganistandaki-duruma-dikkat-cekmek-icin-ilk-kez-instagram-hesabi-acti-1048205290.html

Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için ilk kez Instagram hesabı açtı

Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için ilk kez Instagram hesabı açtı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T02:07+0300

2021-08-21T02:07+0300

2021-08-21T02:07+0300

taliban kontrolünde afganistan

angelina jolie

afganistan

afgan sığınmacı

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Daha önce sosyal medya hesabı olmayan oyuncu, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık" yorumunu yaptı.Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.

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angelina jolie, afganistan, afgan sığınmacı