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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi gözaltına alındı
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi gözaltına alındı
Ankara’nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki H.A.’ya erkek arkadaşı R.B. ile şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan T.Y. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T16:45+0300
2021-08-21T16:52+0300
türkiye
kadına şiddet
darp
ankara
kız
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Aralarında yaşanan eski bir husumetten dolayı H.A.’yı erkek arkadaşıyla birlikte ıssız bir alana götürüp önce şiddet uygulayan ve bu görüntüleri cep telefonu ile kaydeden şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahısları önce gözaltına aldı sonrasında da haklarında adli işlem başlattığını duyurdu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kutludüğün Mahallesinde yaşanan olayda mağdur H.A.’nın korktuğu için şikayetçi olmadığı ifade edilirken olay sonrası kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşı R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. T.Y. ve R.B. hakkında adli işlemlerin başladığı belirtilirken Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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kadına şiddet, darp, ankara, kız

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi gözaltına alındı

16:45 21.08.2021 (güncellendi: 16:52 21.08.2021)
© AAKadına şiddet, taciz, cinsel saldırı
Kadına şiddet, taciz, cinsel saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
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Ankara’nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki H.A.’ya erkek arkadaşı R.B. ile şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan T.Y. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Aralarında yaşanan eski bir husumetten dolayı H.A.’yı erkek arkadaşıyla birlikte ıssız bir alana götürüp önce şiddet uygulayan ve bu görüntüleri cep telefonu ile kaydeden şüpheliler gözaltına alındı.
Görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahısları önce gözaltına aldı sonrasında da haklarında adli işlem başlattığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kutludüğün Mahallesinde yaşanan olayda mağdur H.A.’nın korktuğu için şikayetçi olmadığı ifade edilirken olay sonrası kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşı R.B. jandarma ekiplerince yakalandı.
T.Y. ve R.B. hakkında adli işlemlerin başladığı belirtilirken Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi’nde 21 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada (Instagram, Facebook) yer alan bir şahsın kıyafetlerinin çıkarılarak darp edilmesi videosu ile ilgili olarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanılmıştır.”
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