https://tr.sputniknews.com/20210821/ankarada-15-yasindaki-kizi-darbeden-2-kisi-gozaltina-alindi-1048213473.html

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darp eden 2 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki H.A.’ya erkek arkadaşı R.B. ile şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan T.Y. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T16:45+0300

2021-08-21T16:45+0300

2021-08-21T16:52+0300

türkiye

kadına şiddet

darp

ankara

kız

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Aralarında yaşanan eski bir husumetten dolayı H.A.’yı erkek arkadaşıyla birlikte ıssız bir alana götürüp önce şiddet uygulayan ve bu görüntüleri cep telefonu ile kaydeden şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şahısları önce gözaltına aldı sonrasında da haklarında adli işlem başlattığını duyurdu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kutludüğün Mahallesinde yaşanan olayda mağdur H.A.’nın korktuğu için şikayetçi olmadığı ifade edilirken olay sonrası kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşı R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. T.Y. ve R.B. hakkında adli işlemlerin başladığı belirtilirken Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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