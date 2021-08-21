https://tr.sputniknews.com/20210821/asilama-oraninin-yuksek-oldugu-trakyada-vaka-sayilarinda-dusus-yasandi-1048209121.html

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı

Nüfusa göre aşılama oranının yüksek seviyede olduğu Trakya'da, vaka sayılarında düşüş yaşandı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T11:05+0300

2021-08-21T11:05+0300

2021-08-21T11:05+0300

koronavirüs

tekirdağ

edirne

kırklareli

sağlık bakanlığı

aşılama

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ 8'inci sırada yer alıyor.Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 620 bin 412, Kırklareli'nde 524 bin 230, Tekirdağ'da 1 milyon 331 bin 110 olmak üzere, Trakya'da toplam 2 milyon 475 bin 752 doz aşı yapıldı.7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, bir önceki haftaya kıyasla Trakya'da düşüş gösterdi.Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 191.51 olan Edirne'de, son verilere göre bu rakam 74.06'ya geriledi.Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, mobil sağlık ekiplerinin il ve ilçe merkezleri, köyler, fabrikalar ve yazın da sahillerde aşılamaya devam ettiğini söyledi.Hastanelerde 24.00'e kadar aşılamanın sürdüğünü belirten Yıldırım, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda gece saatlerine kadar aşılama yapılıyor. Aşılamanın elbette faydasını gördük. Yüzde 85'e yaklaşan bir aşılama oranımız var. Vatandaşlarımız da teveccüh ediyorlar. Bu vesileyle aşısını yaptıran vatandaşlarımıza ve aşıları yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz aşıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de aşılama oranı yüksek iller arasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Aşılama oranının artması ile vaka sayılarında bir gerileme olduğunu anlatan Cerit, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.Kentte 524 bin 230 doz aşı yapıldığını aktaran Cerit, 3. doz aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini bildirdi.

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tekirdağ, edirne, kırklareli, sağlık bakanlığı, aşılama