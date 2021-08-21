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https://tr.sputniknews.com/20210821/avcilarda-bir-evin-elektrik-sigortasindan-yilan-cikti-1048209672.html
Avcılar'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı
Avcılar'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı
Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T11:31+0300
2021-08-21T11:31+0300
2021-08-21T11:31+0300
yaşam
istanbul
avcılar
yılan
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Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi.Evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılanı fark etti. Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.
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istanbul, avcılar, yılan
Avcılar'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı
Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi.
Evlerinde ses duyan vatandaşlar
elektrik sigortası içinde yılanı fark etti.
Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak
yılanı olduğu yerden çıkardı.
Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından
cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.