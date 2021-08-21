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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210821/bakan-pakdemirli-mugla-koycegiz-yangini-kontrol-altina-alindi-1048204860.html
Bakan Pakdemirli: Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz’de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T01:30+0300
2021-08-21T01:30+0300
2021-08-21T01:30+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
muğla
orman yangını
köyceğiz
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Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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Bakan Pakdemirli: Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz’de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.