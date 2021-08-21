Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210821/bakan-soylu-yangin-ve-sel-destek-hesaplarina-yapilan-yardim-260-milyon-930-bin-716-liraya-ulasti-1048210085.html
Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldığını açıkladı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T12:13+0300
2021-08-21T12:20+0300
türkiye
süleyman soylu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047980287_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d72dd05caa7d936cc5ac152598d70277.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı. AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve euro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın 'ben de varım' diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi. Paylaşımda, 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047980287_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_30784ed9ebb2a66bcaeb71fec81a01d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu

Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı

12:13 21.08.2021 (güncellendi: 12:20 21.08.2021)
© İHABartın, sel
Bartın, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.
AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve euro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet" ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın 'ben de varım' diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi. Paylaşımda, 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:13Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
11:51Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti
11:49Kalın: Başkalarının çaresizliği üzerinden haz devşirmek, ticaretini yapmak, işte modern barbarlık
11:31Avcılar'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı
11:23RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi
11:13Ahmet Hakan: Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz
11:05Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı
10:53Bakan Yanık: Sel felaketi sonrasında 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı
10:49Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti
10:41Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
10:14Japonya'da yerel yöneticiler, 'tam kapanma' çağrısı yaptı
10:06Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
09:53İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
09:4857 bin personelle Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonu
09:42Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
09:32MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
09:22Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta bugün uyandırılacak
09:14Enerjide acele kamulaştırma kararı
09:07Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
05:42Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı