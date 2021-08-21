Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı. AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve euro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın 'ben de varım' diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi. Paylaşımda, 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.
AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve euro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet" ifadesini kullandı.
6️⃣4️⃣7️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ vatandaşımız#BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi.
Toplam destek miktarı 7. gününde 2️⃣6️⃣0️⃣.9️⃣3️⃣0️⃣.7️⃣1️⃣6️⃣₺ oldu.
Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın 'ben de varım' diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi. Paylaşımda, 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.