https://tr.sputniknews.com/20210821/bakan-varank-5gye-geciste-kendi-teknolojimizi-kullanmak-istiyoruz-1048204164.html

Bakan Varank: 5G'ye geçişte kendi teknolojimizi kullanmak istiyoruz

Bakan Varank: 5G'ye geçişte kendi teknolojimizi kullanmak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte 5G teknolojisine geçişte biz kendi yerli ve milli baz istasyonlarımızı... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T00:48+0300

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türkiye

türkiye

5g

mustafa varank

teknoloji

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2021) ziyaret etti.Aralında United, Ottomative, Meteksan, Nanografi, Ortem ve diğer birçok şirketin bulunduğu stantları tek tek dolaşan Varank, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Fuar alanında sergilenen bir scooter ve elektrikli aracı da test eden Varank, daha sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'a ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Varank, dünyada 5G şebekeleri alanında büyük bir rekabet olduğuna dikkati çekerek, "Biliyorsunuz bundan sonraki dönemde 4.5G şebekeleri, 5G şebekeleri dünyada telekomünikasyonun üzerine kurulduğu aslında ana yapılardır. İşte ULAK firması da Türkiye'de 4.5G baz istasyonlarını yerli ve milli olarak üreterek burada operatörlerin hizmetine sunuyor. Dünyada bu alanda bir savaş var dersek herhalde yanlış konuşmuş olmayız." dedi.Bakan Varank, ULAK'ın Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda başarılı işlere imza attığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye, 5g, mustafa varank, teknoloji