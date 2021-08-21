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Bakan Varank: 5G'ye geçişte kendi teknolojimizi kullanmak istiyoruz
Bakan Varank: 5G'ye geçişte kendi teknolojimizi kullanmak istiyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte 5G teknolojisine geçişte biz kendi yerli ve milli baz istasyonlarımızı... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T00:48+0300
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5g
mustafa varank
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2021) ziyaret etti.Aralında United, Ottomative, Meteksan, Nanografi, Ortem ve diğer birçok şirketin bulunduğu stantları tek tek dolaşan Varank, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Fuar alanında sergilenen bir scooter ve elektrikli aracı da test eden Varank, daha sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'a ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Varank, dünyada 5G şebekeleri alanında büyük bir rekabet olduğuna dikkati çekerek, "Biliyorsunuz bundan sonraki dönemde 4.5G şebekeleri, 5G şebekeleri dünyada telekomünikasyonun üzerine kurulduğu aslında ana yapılardır. İşte ULAK firması da Türkiye'de 4.5G baz istasyonlarını yerli ve milli olarak üreterek burada operatörlerin hizmetine sunuyor. Dünyada bu alanda bir savaş var dersek herhalde yanlış konuşmuş olmayız." dedi.Bakan Varank, ULAK'ın Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda başarılı işlere imza attığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
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türkiye, 5g, mustafa varank, teknoloji

Bakan Varank: 5G'ye geçişte kendi teknolojimizi kullanmak istiyoruz

00:48 21.08.2021
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte 5G teknolojisine geçişte biz kendi yerli ve milli baz istasyonlarımızı, teknolojimizi kullanmak istiyoruz. Büyük bir gayretle firmalarımız çalışıyor." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2021) ziyaret etti.
Aralında United, Ottomative, Meteksan, Nanografi, Ortem ve diğer birçok şirketin bulunduğu stantları tek tek dolaşan Varank, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Fuar alanında sergilenen bir scooter ve elektrikli aracı da test eden Varank, daha sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank, dünyada 5G şebekeleri alanında büyük bir rekabet olduğuna dikkati çekerek, "Biliyorsunuz bundan sonraki dönemde 4.5G şebekeleri, 5G şebekeleri dünyada telekomünikasyonun üzerine kurulduğu aslında ana yapılardır. İşte ULAK firması da Türkiye'de 4.5G baz istasyonlarını yerli ve milli olarak üreterek burada operatörlerin hizmetine sunuyor. Dünyada bu alanda bir savaş var dersek herhalde yanlış konuşmuş olmayız." dedi.
Bakan Varank, ULAK'ın Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda başarılı işlere imza attığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"ULAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Bey bu işi birebir takip etti, biz Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız takip etti. Operatörlerle çetin pazarlıklar sonucunda aslında biz yerli ve milli ürünlerimizi Türkiye'de kullanmaya başlayabildik. İnşallah bir sinerjiyle firmalarımızı da bir araya getirerek, 5G'de de kendi yerli ve milli baz istasyonumuzu inşallah üretmiş olacağız. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Böyle stratejik bir işi yüklenmeniz, netice almanız önemli. Ama 5G'de sinerji ve iş birliğini artırmamız lazım."
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