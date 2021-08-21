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https://tr.sputniknews.com/20210821/birlesik-arap-emirlikleri-gecici-olarak-afganlari-kabul-edecek-1048203755.html
Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek
Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afgan'ı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T00:28+0300
2021-08-21T00:28+0300
2021-08-21T00:28+0300
dünya
afganistan
taliban
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor.Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE’nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan’a ev sahipliği yapacağı bildirildi.Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil’den BAE’ye getirileceğini belirtti.
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afganistan, taliban, birleşik arap emirlikleri (bae)
Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afgan'ı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu.
Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE’nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan’a ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil’den BAE’ye getirileceğini belirtti.