https://tr.sputniknews.com/20210821/birlesik-arap-emirlikleri-gecici-olarak-afganlari-kabul-edecek-1048203755.html

Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek

Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afgan'ı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T00:28+0300

2021-08-21T00:28+0300

2021-08-21T00:28+0300

dünya

afganistan

taliban

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048128717_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d91f3cb9ce46f89e51a57d1f51b45fc3.jpg

Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor.Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE’nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan’a ev sahipliği yapacağı bildirildi.Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil’den BAE’ye getirileceğini belirtti.

afganistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, birleşik arap emirlikleri (bae)