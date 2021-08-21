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Brezilya'da bir kişi 6. doz aşı yaptırırken yakalandı
Brezilya'da bir kişi 6. doz aşı yaptırırken yakalandı
Brezilya'da 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında Kovid-19’a karşı 5 kez aşılanan bir şahıs, 6. dozu yaptırırken yakalandı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T22:19+0300
2021-08-21T22:19+0300
koronavirüs
brezilya
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
coronavac
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalar dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, Brezilya’da bir şahsa 5 kez aşı yapıldığı ortaya çıktı.2 Coronavac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı olmuş12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olmak üzere 5 kez aşılanan Brezilyalı, 16 Ağustos'ta 6’ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandı. Kimliği açıklanmayan şahıs, yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığını ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa davet edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın olaya ilişkin araştırmaları ise sürüyor.Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.Brezilya’da 212 milyonluk nüfusun yüzde 58'ine en az bir doz, yüzde 25'ine de iki doz aşı uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 573 bin 658’e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210820/brezilyada-son-24-saatte-kovid-19-nedeniyle-neredeyse-bin-kisi-hayatini-kaybetti--1048183564.html
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brezilya, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, coronavac

Brezilya'da bir kişi 6. doz aşı yaptırırken yakalandı

22:19 21.08.2021
© REUTERS / Ivan Alvaradokoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Ivan Alvarado
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Brezilya'da 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında Kovid-19’a karşı 5 kez aşılanan bir şahıs, 6. dozu yaptırırken yakalandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalar dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, Brezilya’da bir şahsa 5 kez aşı yapıldığı ortaya çıktı.

2 Coronavac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı olmuş

12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olmak üzere 5 kez aşılanan Brezilyalı, 16 Ağustos'ta 6’ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Kimliği açıklanmayan şahıs, yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığını ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa davet edildi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın olaya ilişkin araştırmaları ise sürüyor.
Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.
Brezilya’da 212 milyonluk nüfusun yüzde 58'ine en az bir doz, yüzde 25'ine de iki doz aşı uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 573 bin 658’e ulaştı.
Brezilya - koronavirüs - Kovid-19 - can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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