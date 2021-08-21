https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-erdogan-cengelkoyde-bir-restorana-ugradi-1048219344.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T23:18+0300

2021-08-21T23:18+0300

2021-08-21T23:18+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

türkiye

çengelköy

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

çengelköy

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recep tayyip erdoğan, türkiye, çengelköy