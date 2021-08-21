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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T23:18+0300
2021-08-21T23:18+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, çengelköy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

23:18 21.08.2021
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir restorana uğradı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir restorana uğradı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.
İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.
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