https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-kazimi-ile-gorustu-1048217104.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T20:36+0300

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türkiye

türkiye

irak

recep tayyip erdoğan

görüşme

telefon

mustafa kazımi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki işbirliğini de artırmak gerektiğini ifade etti. PKK’nın Kandil’deki mevcudiyetinin yanı sıra doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olan Mahmur ve Sincar’da da varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın ve uzantılarının kullandığı bu yere düzenlenen son operasyonda, öncekilerde olduğu gibi, sadece örgüt mensuplarının hedef alındığını, vurulan hedefin PKK'nın iddia ettiği gibi hastane veya sağlık merkezi değil, örgütün barınma yerlerinden biri olduğunu söyledi.PKK’nın köşeye sıkıştıkça bu tür yalanlara daha fazla sarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin askeri yetenekler bakımından ulaştığı üst düzey seviyeyle birlikte bu operasyonlarda yüksek bir hassasiyet gösterdiğine işaret etti.

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türkiye, irak, recep tayyip erdoğan, görüşme, telefon, mustafa kazımi