https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-1-yil-icerisinde-hem-sinopu-hem-de-kastamonuyu-ayaga-kaldiracagiz-1048216587.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 yıl içerisinde hem Sinop’u hem de Kastamonu’yu ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 yıl içerisinde hem Sinop’u hem de Kastamonu’yu ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop’u 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını belirterek, afet... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T20:12+0300

2021-08-21T20:12+0300

2021-08-21T21:06+0300

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da incelemelerde bulundu.İlk olarak Sinop’un Ayancık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ardından sel felaketinde en büyük ağır hasarı gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi.Bozkurt’ta Afet Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Oktay, daha sonra hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.İncelemelerinin ardından Ezine Çayı önünde açıklamalarda bulunan Oktay, şunları söyledi:Kastamonu’da Bozkurt başta olmak üzere 8 ilçenin sel afetinden etkilendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:'Tüm vatandaşlarımızın, ilçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını inşallah sağlayacağız'Hasar tespit çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Oktay, “Gerek konut gerek ticarethane, altyapı, üstyapı ve tarımsal boyutta, küçükbaş, büyükbaş hayvanlarımız da dahil ilçe merkezlerimizde ve köylerimizde zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararları tespit edilmektedir. Mala geleni geri getiririz, bunda son derece kararlıyız. Bunu son derece hızlı bir şekilde tüm vatandaşlarımız, ilçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını inşallah sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bakanlığımız, bununla ilgili projelerini bizlerle paylaştılar. Cumhurbaşkanımız bilindiği üzere diğer bölgelerdeki uygulamalarında 1 yıl içerisindeki ayağa kaldırdı. Bunu Giresun’da da gördük hatta yine biraz önce Milli Eğitim Bakanlığımızda yine 2 ilçemizde yapılan konutların nasıl faaliyete geçtiğini bizler şahit olduk. Burada aynı şeye şahit olacağız inşallah. 1 yıl içerisinde burada da ayağa kaldıracağız. Sağlık Bakanlığına ait binalarda yine su basan hastanelerimiz var. Şu anda her türlü sağlık hizmetleri veriler halde. Hamdolsun sağlık alanında da bir sıkıntımız yok. Diğer alanlarda da tüm hızıyla çalışmalarımız devam ediyor. AFAD Başkanlığımız tarafından hem güneydeki yangınlar hem de buradaki sel afetlerle ilgili hamdolsun vatandaşımızın yine son derece yakından, gönülden sahiplenmesiyle çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayni bağışlarla ilgili hem Sinop’ta hem de Kastamonu’da aynı şeyi gördük. Vatandaşlarımız, o kadar yakından ve candan öyle sahiplendiler ki tüm Türkiye’de bunu. Neredeyse artık bu ilçelerimizde tutacak konumda olmadığı için diğer merkezlerde de depolamak zorunda kaldık” diye konuştu.Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, “Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, dayanışmamızı son derece sımsıkı, devlet, millet dayanışmasını sımsıkı tuttuğumuz sürece gerek dışarıdan, gerek içeriden kurulmaya çalışılan, bunu yangınlarda çok net gördük, acıdan siyaset yapma veya vatandaşlarımız can derdindeyken ‘Buradan nasıl siyaset yapabilirim?’ anlamında son derece basit düşünceleri tamamen dışa attığımız zaman görüyoruz ki biz birlik, beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok ve bunu Bozkurt’ta da gösterdik, göstereceğiz de inşallah. Yıkılan binalarımızın tüm oradaki hem ayıklanması, temizlik olayı hem hemen sonrasında da yeniden afete dayanıklı bir bölgede risklerin daha az olduğu bir bölgede, ki bu bölge de belirlendi zaten, dolayısıyla hemen orada fiilen çalışmalar başlayacaktır" dedi.'Afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım'" Tabii bir kez daha ben şunu hatırlatmak istiyorum; Cumhurbaşkanımız da bölgenin evladı, liderimiz ama her defasında da şunu ifade ediyor; dere yataklarına, dere güzergahına ne olur ev yapmayın, yapılaşma olmasın, konutları buraya yapmayın veya heyelan bölgelerine. Dolayısıyla ben bunu buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum" diye devam eden Oktay, şu ifadeleri kullandı:'Yaralar sarılana kadar buradaki çalışmalar bu şekilde olacaktır'Kastamonu’da yürütülen çalışmaların son derece güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:“Hem moral desteği olma hem de ilave yapabileceğimiz bir şey varsa diye katkı verebileceğimiz konular için buradayız. Tüm kabine olarak aynı çalışmayı yapıyoruz. Son ana kadar, tüm yaralar sarılana kadar da bu şekilde devam edecektir. Bozkurtlular bilsin ki, Abanalılar bilsin ki, Kastamonulular bilsin ki, Sinoplular bilsin ki Cumhurbaşkanımız her an, her saniye yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Aynı şekilde tabii güneyde orman yangınları sonucunda oluşan hasarlar da dahil o çalışmaları da aynı ciddiyetle, aynı hassasiyetle son derece yakından takip ediyoruz. Ben tekrar Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere, Sinop, Bartın, Zonguldak ve 1 ay öncesinde Rize ve Artvin vardı, ben tekrar milletimize buradan geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Cenabı Hak inşallah bu tür afetleri tekrar göstermesin. Ama biz her an olacakmış gibi hazır olalım diye bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız başta olmak üzere ilk günden beri sahada tüm kurum ve kuruluşlarımız neredeyse uyku uyumadan böyle bir afeti ayağa kaldırmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımız, şahsım ve milletim adına. Yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. İnşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız.”

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kastamonu, sinop, fuat oktay, sel, bartın, sel felaketi