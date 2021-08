https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-sinopta-elektrikte-suda-bir-sorunumuz-kalmadi-1048211850.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ayancık’ta yaptıkları incelemelerin... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni hizmete açılan geçici köprüye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile giden Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Son dönemde çok büyük afetlerden birinin de Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığına işaret eden Oktay, sel afetleri nedeniyle çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'ta olduklarını vurguladı.Bakanların ilk andan itibaren afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Sayın bakanlarımızla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte olmak için bugün buradayız. Cumhurbaşkanı'mız ilk anda geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler, önceki cuma buradalardı. Gerek Bozkurt gerekse Ayancık'ı havadan inceleyerek gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de yine Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı, 'Havadan inceledik ama siz de yerinde vatandaşlarımızla birlikte olacaksınız, hallerini hatırlarını soracaksınız, her biriyle tek tek ilgileneceksiniz.' şeklinde. Yine bakanlarımızın, tüm kurumlarımızın ilk andan itibaren yaptıkları konuda biz de bugün yine acıları paylaşmak ve tekrardan hasarları bir an önce ayağa kaldırmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.Oktay, Ayancık, Türkeli ve Sinop genelinde, diğer tüm bölgelerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Aynı şekilde yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Havadan Ayancık'ı, Babaçay dahil tüm bölgeyi inceledik. Köylerimiz dahil yine. İlk andaki sel afetinin 331 kilograma kadar metreküpteki yağış olayını düşündüğümüzde, selin şiddetini düşündüğümüzde, su taşkınının, nasıl çok hızlı şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik yaptık burada." diye konuştu.

