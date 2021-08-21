Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210821/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-sinopta-elektrikte-suda-bir-sorunumuz-kalmadi-1048211850.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ayancık’ta yaptıkları incelemelerin... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T14:45+0300
2021-08-21T15:23+0300
türkiye
sinop
fuat oktay
sel felaketi
ayancık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994583_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_473c98a2724f4cab0dac86c9e4f1ec98.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni hizmete açılan geçici köprüye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile giden Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Son dönemde çok büyük afetlerden birinin de Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığına işaret eden Oktay, sel afetleri nedeniyle çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'ta olduklarını vurguladı.Bakanların ilk andan itibaren afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Sayın bakanlarımızla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte olmak için bugün buradayız. Cumhurbaşkanı'mız ilk anda geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler, önceki cuma buradalardı. Gerek Bozkurt gerekse Ayancık'ı havadan inceleyerek gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de yine Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı, 'Havadan inceledik ama siz de yerinde vatandaşlarımızla birlikte olacaksınız, hallerini hatırlarını soracaksınız, her biriyle tek tek ilgileneceksiniz.' şeklinde. Yine bakanlarımızın, tüm kurumlarımızın ilk andan itibaren yaptıkları konuda biz de bugün yine acıları paylaşmak ve tekrardan hasarları bir an önce ayağa kaldırmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.Oktay, Ayancık, Türkeli ve Sinop genelinde, diğer tüm bölgelerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Aynı şekilde yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Havadan Ayancık'ı, Babaçay dahil tüm bölgeyi inceledik. Köylerimiz dahil yine. İlk andaki sel afetinin 331 kilograma kadar metreküpteki yağış olayını düşündüğümüzde, selin şiddetini düşündüğümüzde, su taşkınının, nasıl çok hızlı şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik yaptık burada." diye konuştu.
diyabet atılım 4 yıldır diyabet teşhisi kondu ve çok uzun süredir diyabet için tam bir tedavi olmayan insülin kullanıyorum. Bir sağlık blogger sayfasında doktor e-posta adresi de dahil olmak üzere sadık bir gün internette gezinirken doktor Ahmed bitkisel ilacı ile bakire enfeksiyondan tedavi edilen bir hastanın ifadesine rastladım. Bitki uzmanıyla görüştüm ve uzun bir tartışmadan sonra ürünü kargo şirketi aracılığıyla bana gönderdi. 3 gün sonra aldığım bitkisel ilaç reçetesi ile 21 gün boyunca insülinsiz bitkisel ilacı içtim ve bugün Yüce Allah'a çok şükür iyileştim. diyabetten. Doktor Ahmed ile iletişime geçin ve onun postası aracılığıyla tedavi olun: drahmedusman5104@ gmail. com veya +12143027366 numaralı telefondan WhatsApp metni. Tedavisi var, Herpes virüsü, Hepatit, Kalp hastalığı Hipertansiyon, İnme ve karaciğer hastalıkları. kalp hastalıkları ve karaciğer hastalıkları
0
1
türkiye
sinop
ayancık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994583_203:0:1879:1257_1920x0_80_0_0_b73cb92de7e7f8fd9ce6f9f3cff5e939.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinop, fuat oktay, sel felaketi, ayancık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı

14:45 21.08.2021 (güncellendi: 15:23 21.08.2021)
© İHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ayancık’ta yaptıkları incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Sinop'ta yaşanan selle ilgili olarak, "Elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.
Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni hizmete açılan geçici köprüye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile giden Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Son dönemde çok büyük afetlerden birinin de Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığına işaret eden Oktay, sel afetleri nedeniyle çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'ta olduklarını vurguladı.
Bakanların ilk andan itibaren afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Sayın bakanlarımızla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte olmak için bugün buradayız. Cumhurbaşkanı'mız ilk anda geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler, önceki cuma buradalardı. Gerek Bozkurt gerekse Ayancık'ı havadan inceleyerek gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de yine Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı, 'Havadan inceledik ama siz de yerinde vatandaşlarımızla birlikte olacaksınız, hallerini hatırlarını soracaksınız, her biriyle tek tek ilgileneceksiniz.' şeklinde. Yine bakanlarımızın, tüm kurumlarımızın ilk andan itibaren yaptıkları konuda biz de bugün yine acıları paylaşmak ve tekrardan hasarları bir an önce ayağa kaldırmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.
Oktay, Ayancık, Türkeli ve Sinop genelinde, diğer tüm bölgelerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Aynı şekilde yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Havadan Ayancık'ı, Babaçay dahil tüm bölgeyi inceledik. Köylerimiz dahil yine. İlk andaki sel afetinin 331 kilograma kadar metreküpteki yağış olayını düşündüğümüzde, selin şiddetini düşündüğümüzde, su taşkınının, nasıl çok hızlı şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik yaptık burada." diye konuştu.
540000
Yorum yaz
Popüler yorumlar
diyabet atılım 4 yıldır diyabet teşhisi kondu ve çok uzun süredir diyabet için tam bir tedavi olmayan insülin kullanıyorum. Bir sağlık blogger sayfasında doktor e-posta adresi de dahil olmak üzere sadık bir gün internette gezinirken doktor Ahmed bitkisel ilacı ile bakire enfeksiyondan tedavi edilen bir hastanın ifadesine rastladım. Bitki uzmanıyla görüştüm ve uzun bir tartışmadan sonra ürünü kargo şirketi aracılığıyla bana gönderdi. 3 gün sonra aldığım bitkisel ilaç reçetesi ile 21 gün boyunca insülinsiz bitkisel ilacı içtim ve bugün Yüce Allah'a çok şükür iyileştim. diyabetten. Doktor Ahmed ile iletişime geçin ve onun postası aracılığıyla tedavi olun: drahmedusman5104@ gmail. com veya +12143027366 numaralı telefondan WhatsApp metni. Tedavisi var, Herpes virüsü, Hepatit, Kalp hastalığı Hipertansiyon, İnme ve karaciğer hastalıkları. kalp hastalıkları ve karaciğer hastalıkları
cheerful cent
21 Ağustos, 15:23
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:24İki grup arasındaki silahlı kavgada balkonda oturan kadın başından vuruldu: 6 kişi gözaltında
16:11Van Valisi: Emniyet güçlerimiz 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor
16:04Rusya’da 21 bin yeni koronavirüs vakası
16:03Muharrem İnce: 18 Eylül'de seçime girme hakkını elde edeceğiz
15:58Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak
15:51Rusya’da Sputnik Light aşısının 60 yaş üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi
15:39Milli Eğitim Bakanı'ndan 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama
15:12Fatih Terim ilk 11'i değiştirmeyi planlıyor
14:45Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı
14:33İran'da, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi eleştirilere neden oldu
14:08Rusya’da burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısı klinik testlere hazır
13:32Heybeliada'da çıkan yangın kontrol altına alındı
13:24'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor' iddiası
13:18Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given kanaldan olaysız bir şekilde geçti
12:55Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni barajın sulama kanalında bulundu
12:46Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar
12:39İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis kablo hırsızını yakaladı
12:35Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
12:13Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
11:51Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti