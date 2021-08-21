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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T17:09+0300
2021-08-21T17:09+0300
2021-08-21T17:09+0300
afad
datça
ege denizi
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 kilometre olarak ölçüldü.
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afad, datça, ege denizi, deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 kilometre olarak ölçüldü.