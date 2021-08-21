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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T17:09+0300
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datça
ege denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 kilometre olarak ölçüldü.
datça
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afad, datça, ege denizi, deprem

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

17:09 21.08.2021
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 kilometre olarak ölçüldü.
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