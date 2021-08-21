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Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni barajın sulama kanalında bulundu
Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni barajın sulama kanalında bulundu
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 18 Ağustos günü evinden sadece kimliğini alarak kayıplara karışan 17 yaşındaki H.T.C.’nin cesedi ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T12:55+0300
2021-08-21T13:02+0300
yaşam
balıkesir
genç kız
cansız beden
ölü bulundu
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Bigadiç’te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi H.T.C., 18 Ağustos günü sabah saat 08.30’da cep telefonunu bırakıp sadece kimliği ile evinden ayrıldı. Genç kızın o gün evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışma ile H.T.C.’nin aynı gün bir marketten meyveli yoğurt, kraker aldığı kamera kayıtlarından belirlendi ve ticari bir taksiyle ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’na gittiği öğrenildi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Arkadaşlarına attığı mesajların intihar şüphesi uyandırması sonrasında Yörücekler Barajı’nda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Sulama Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliği’nden oluşan ekipler barajda geniş çaplı arama faaliyeti başlattı. Ekipler 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde baraj göleti ve çevresinde yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçların ve arama ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.Barajdan kanala su vermek için gelen Sulama Birliği görevlisi genç kızın cansız bedenini baraj kapaklarında bularak jandarma ve emniyete haber verdi.
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balıkesir, genç kız, cansız beden, ölü bulundu

Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni barajın sulama kanalında bulundu

12:55 21.08.2021 (güncellendi: 13:02 21.08.2021)
© İHADört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu
Dört gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 18 Ağustos günü evinden sadece kimliğini alarak kayıplara karışan 17 yaşındaki H.T.C.’nin cesedi ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’nın sulama kanalında bulundu.
Bigadiç’te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi H.T.C., 18 Ağustos günü sabah saat 08.30’da cep telefonunu bırakıp sadece kimliği ile evinden ayrıldı.
Genç kızın o gün evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışma ile H.T.C.’nin aynı gün bir marketten meyveli yoğurt, kraker aldığı kamera kayıtlarından belirlendi ve ticari bir taksiyle ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’na gittiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Arkadaşlarına attığı mesajların intihar şüphesi uyandırması sonrasında Yörücekler Barajı’nda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Sulama Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliği’nden oluşan ekipler barajda geniş çaplı arama faaliyeti başlattı.
Ekipler 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde baraj göleti ve çevresinde yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçların ve arama ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
Barajdan kanala su vermek için gelen Sulama Birliği görevlisi genç kızın cansız bedenini baraj kapaklarında bularak jandarma ve emniyete haber verdi.
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