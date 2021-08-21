https://tr.sputniknews.com/20210821/dunyanin-en-zengin-kisisi-jeff-bezos-evine-dondurma-muslugu-taktirdi-1048218921.html

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı

Amazon'un kurucusu ve 201.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles eyaletindeki lüks... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T22:50+0300

2021-08-21T22:50+0300

2021-08-21T22:56+0300

yaşam

jeff bezos

dondurma

amazon

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Los Angeles'taki CVT isimli bir dondurma şirketinin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin Amazon kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu malikaneye dondurma servisi yapan otomatik makine yerleştirdiği kaydedildi.Paylaşımda, "Evinde bundan sonra 7/24 hizmet veren bir CVT musluğu bulunan bir kişiye, dondurma servisi yaptım. Teşekkürler Jeff Bezos, ilk meskun CVTeeny müşterimiz olduğun için" ifadelerine yer verildi.CVTeeny'nin tüketilmeye hazır dondurma servis eden bir makine olduğu kaydedildi.

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jeff bezos, dondurma, amazon