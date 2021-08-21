https://tr.sputniknews.com/20210821/enerjide-acele-kamulastirma-karari-1048207627.html

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı

İstanbul'un Silivri ilçesinde tesis edilecek trafo binası nedeniyle bu bölgede yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T09:14+0300

2021-08-21T09:14+0300

2021-08-21T09:14+0300

türkiye

kamulaştırma

enerji

türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içerisinde tesis edilecek olan trafo binasının yapımı amacıyla bu bölgedeki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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kamulaştırma, enerji, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)