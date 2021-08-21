https://tr.sputniknews.com/20210821/erkek-cocuga-para-verme-vaadiyle-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-zanli-tutuklandi-1048206680.html

Erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı 14 yaşındaki bir erkek çocuğa, para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklanarak... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T03:59+0300

2021-08-21T03:59+0300

2021-08-21T03:59+0300

türkiye

tokat

çocuklara yönelik cinsel istismar

erbaa

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Olay, dün Tokat'ın Erbaa ilçe merkezinde yaşandı.İlçede çiftçilik yapan Ahmet Hanedan para verme vaadiyle H.Y.’yi otomobiline alarak Kelkit Çayı kenarına götürdü.Ahmet H. iddiaya göre burada çocuğa istismarda bulundu.Aracı görüp içindekilerin durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yarı çıplak vaziyette yakalanan Ahmet H. polis tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk İzlem Merkezine gönderildi.Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, Ahmet H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

türkiye

erbaa

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tokat, çocuklara yönelik cinsel istismar, erbaa