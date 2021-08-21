'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor' iddiası

India Today'in bölgedeki yerel muhabirleri kaynak gösterdiği haberinde, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığı belirtildi.Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai'nin Taliban'a bağlılığını açıkladığı öne sürüldü.
India Today'in bölgedeki yerel muhabirleri kaynak gösterdiği haberinde, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığı belirtildi.
Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
طالبان کا کہنا ہے کہ @ashrafghani کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمٰن اور دینی عالم مفتی محمود ذاکری اس موقع پر موجود ہیں۔ ویڈیو مفتی ذاکری نے جاری کی ہے۔ pic.twitter.com/MmBIsRqwa4