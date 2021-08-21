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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210821/eski-afganistan-cumhurbaskani-ganinin-kardesi-talibani-destekliyor-iddiasi-1048211034.html
'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor' iddiası
'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor' iddiası
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai'nin Taliban'a bağlılığını açıkladığı öne sürüldü. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T13:24+0300
2021-08-21T13:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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India Today'in bölgedeki yerel muhabirleri kaynak gösterdiği haberinde, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığı belirtildi.Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
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afganistan, taliban, eşref gani

'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor' iddiası

13:24 21.08.2021
© AP PhotoEşref Gani
Eşref Gani - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AP Photo
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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai'nin Taliban'a bağlılığını açıkladığı öne sürüldü.
India Today'in bölgedeki yerel muhabirleri kaynak gösterdiği haberinde, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığı belirtildi.
Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
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