Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadı tepkisi

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın bu haftaki Hatayspor maçını oynayacağı stat olarak açıklanan Atatürk Olimpiyat Stadı'yla ilgili bir açıklama yaptı.Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacak olmasına "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Stad yetkililerinden bekliyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın bu haftaki Hatayspor maçını oynayacağı stat olarak açıklanan Atatürk Olimpiyat Stadı'yla ilgili bir açıklama yaptı.
Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, maçlarını oynamak üzere Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sezonluk olarak kiralamıştır. Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Stad yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin onarılamaz hasarlar alacağı aşikardır."