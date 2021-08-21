https://tr.sputniknews.com/20210821/fatih-karagumrukten-ataturk-olimpiyat-stadi-tepkisi-1048215273.html

Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadı tepkisi

Fatih Karagümrük'ten Atatürk Olimpiyat Stadı tepkisi

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacak olmasına "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T18:44+0300

2021-08-21T18:44+0300

2021-08-21T18:44+0300

spor

atatürk

galatasaray

atatürk olimpiyat stadı

maç

hatayspor

fatih karagümrük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103087/52/1030875220_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_921484f334be915c710164690c920fcd.jpg

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın bu haftaki Hatayspor maçını oynayacağı stat olarak açıklanan Atatürk Olimpiyat Stadı'yla ilgili bir açıklama yaptı.Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

atatürk olimpiyat stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, atatürk, galatasaray, atatürk olimpiyat stadı, maç, hatayspor, fatih karagümrük