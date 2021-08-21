Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Fenerbahçe , Almanya'nın Leipzig ekibinde forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferi konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama şöyle:"Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır."
Fenerbahçe Kulübü, "Fenerbahçe, Sörloth'un 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig ile anlaştı" haberlerini yalanladı.
Fenerbahçe , Almanya'nın Leipzig ekibinde forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferi konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır."
Zorunlu Açıklama
Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir.