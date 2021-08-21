https://tr.sputniknews.com/20210821/fenerbahceden-sorloth-aciklamasi-1048218013.html

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, "Fenerbahçe, Sörloth'un 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig ile anlaştı" haberlerini yalanladı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T21:42+0300

2021-08-21T21:42+0300

2021-08-21T22:25+0300

türkiye

spor

fenerbahçe

futbol

takım

yalanlama

alexander sörloth

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048004859_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c036f79ed4f68936c3bebd57390f52b7.jpg

Fenerbahçe , Almanya'nın Leipzig ekibinde forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferi konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama şöyle:"Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, fenerbahçe, futbol, takım, yalanlama, alexander sörloth