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https://tr.sputniknews.com/20210821/fransanin-var-bolgesindeki-yangin-5-gununde-kontrol-altina-alindi-1048207357.html
Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı
Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı
Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T05:42+0300
2021-08-21T05:42+0300
dünya
fransa
orman yangını
müdahale
itfaiyeci
var
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Var Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ağustos’ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi’nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ancak alevlerin henüz tamamen söndürülemediği belirtildi.Franceinfo ve Le Parisien’in haberlerine göre, yangının sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimali ağır basıyor.Alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi dumandan zehirlendi. Yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangında, 8 bin hektardan fazla alan kül oldu.İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Aude ili civarındaki 4 yangın ile Vaucluse ve Gard illerinde birçok noktada çıkan yangınlar da kontrol altına alındı.
fransa
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fransa, orman yangını, müdahale, itfaiyeci, var

Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

05:42 21.08.2021
© REUTERS / Eric GaillardFransa'nın Var bölgesindeki orman yangınları
Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
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Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı.
Var Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ağustos’ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi’nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ancak alevlerin henüz tamamen söndürülemediği belirtildi.
Franceinfo ve Le Parisien’in haberlerine göre, yangının sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimali ağır basıyor.
Alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi dumandan zehirlendi. Yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangında, 8 bin hektardan fazla alan kül oldu.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.
Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Aude ili civarındaki 4 yangın ile Vaucluse ve Gard illerinde birçok noktada çıkan yangınlar da kontrol altına alındı.
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