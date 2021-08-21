https://tr.sputniknews.com/20210821/fransanin-var-bolgesindeki-yangin-5-gununde-kontrol-altina-alindi-1048207357.html

Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T05:42+0300

2021-08-21T05:42+0300

2021-08-21T05:42+0300

dünya

fransa

orman yangını

müdahale

itfaiyeci

var

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Var Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ağustos’ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi’nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ancak alevlerin henüz tamamen söndürülemediği belirtildi.Franceinfo ve Le Parisien’in haberlerine göre, yangının sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimali ağır basıyor.Alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi dumandan zehirlendi. Yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangında, 8 bin hektardan fazla alan kül oldu.İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Aude ili civarındaki 4 yangın ile Vaucluse ve Gard illerinde birçok noktada çıkan yangınlar da kontrol altına alındı.

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fransa, orman yangını, müdahale, itfaiyeci, var