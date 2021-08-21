https://tr.sputniknews.com/20210821/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-sahin-maasini-afetzedelere-bagisladi-1048214451.html

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T17:59+0300

2021-08-21T17:59+0300

2021-08-21T17:59+0300

türkiye

gaziantep

afad

fatma şahin

maaş

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

gaziantep büyükşehir belediyesi

afet

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyası için Gaziantep destek vermeyi sürdürüyor.Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde afet bölgeleri için oluşturulan ayni yardım TIR'larının ilk etap uğurlama töreninde Şahin, kendi şahsı adına 1 maaşını yatırdığını açıkladı.Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlara devam ettiklerini aktarırken, "Kampanyaya Fatma Şahin olarak 'Ben de Varım' diyorum" ifadelerini kullandı.'Bütün dünyaya kardeşlikte örnek oluyoruz'Milletin kuvvetini birliğinden aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210819/yangin-ve-sel-afeti-destek-hesaplarina-216-milyon-93-bin-384-lira-bagis-yapildi-1048172422.html

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