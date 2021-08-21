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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T17:59+0300
2021-08-21T17:59+0300
türkiye
gaziantep
afad
fatma şahin
maaş
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
gaziantep büyükşehir belediyesi
afet
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyası için Gaziantep destek vermeyi sürdürüyor.Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde afet bölgeleri için oluşturulan ayni yardım TIR'larının ilk etap uğurlama töreninde Şahin, kendi şahsı adına 1 maaşını yatırdığını açıkladı.Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlara devam ettiklerini aktarırken, "Kampanyaya Fatma Şahin olarak 'Ben de Varım' diyorum" ifadelerini kullandı.'Bütün dünyaya kardeşlikte örnek oluyoruz'Milletin kuvvetini birliğinden aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20210819/yangin-ve-sel-afeti-destek-hesaplarina-216-milyon-93-bin-384-lira-bagis-yapildi-1048172422.html
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gaziantep, afad, fatma şahin, maaş, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), gaziantep büyükşehir belediyesi, afet

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı

17:59 21.08.2021
© İHAGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyası için Gaziantep destek vermeyi sürdürüyor.
Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde afet bölgeleri için oluşturulan ayni yardım TIR'larının ilk etap uğurlama töreninde Şahin, kendi şahsı adına 1 maaşını yatırdığını açıkladı.
Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlara devam ettiklerini aktarırken, "Kampanyaya Fatma Şahin olarak 'Ben de Varım' diyorum" ifadelerini kullandı.

'Bütün dünyaya kardeşlikte örnek oluyoruz'

Milletin kuvvetini birliğinden aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Yaraları sardıkça güçleniyoruz, iyileşiyoruz. Bütün dünyaya kardeşlikte örnek oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararlarla, AFAD üzerinden sel ve yangın bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için karar aldık. GAGEV sayesinde bütün sivil toplum kuruluşları ile çalışan özel bir şehiriz. Daha önce açıkladığımız GastroANTEP'i iptal etme ve oraya harcayacağımız bütçeyi, GAGEV ile ayni ve yardım olarak AFAD üzerinden sel bölgesine gönderme kararı almıştık. Bu aldığımız karar doğrultusunda AFAD'tan gelen listede gıda, hijyen ve elbise desteği isteniyordu. Yaklaşık 10 milyonluk ayni yardımı trikotajcımız, ayakkabıcımız, gıdacımızdan alarak Büyükşehir Belediyesi olarak 'Ben de Varım' diyoruz."
Süleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
TÜRKİYE
Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
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